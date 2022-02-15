موعد الاختبارات النهائيه 1443 المتغيبين بعذر في المملكة العربية السعودية

موعد اختبار المتغيبين بعذر عن الاختبارات النهائية عدد كبير من الطلاب يرغبون في معرفة موعد اختبار المتغيبين في المملكة العربية السعودية، حيث أن وزارة التربية والتعليم قامت بالاعلان عن موعد الاختبارات للمتغيبين بعذر عن الاختبارات النهائية في المدارس و نظرا لأهمية الاختبارات النهائية بالنسبة الطالب، حيث أنها تعتبر من الوسائل المهمة التي تغير مستوى الطلاب، كما أنها تقيس مدى استيعاب الطالب المواد الدراسية والمعلومات التي تعرض لها أثناء الفصل الدراسي، ولكن في بعض الحالات يتغيب الطالب عن أداء هذه الاختبارات، لأسباب كثيرة لذلك يجب تحديد موعد اختبار المتغيبين عن الاختبارات النهائية وسوف نوضح ذلك خلال هذه السطور بالتفاصيل.

موعد الاختبارات النهائية 1443

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه يحق للطالب أن يعيد الاختبار إلى خمس مواد، وذلك في النظام الحديث للعام الدراسي، حيث أن هذا القرار الهدف منه هو التخلص من الانظمة القديمة و تطبيق هذا النظام الحديث الذي يكون أكثر مرونة بالنسبة الطالب، كما أنه يترك له مساحة كبيرة من الحرية في الاختبارات والابتعاد عن الضغوط والروتين في الأعوام السابقة مقدم تنفيذ هذا القرار في العام الحالي على جميع الطلاب و طلاب الصف الأول الثانوي، ويطلق عليه اسم المسارات فهو يعمل في المقام الأول على مصلحة الطالب، وموعد اختبار المتغيبين عن الاختبارات النهائيه في يوم 17 شعبان عام 1443 هجريا الموافق 20 من شهر مارس لعام 2022 والتي من المقرر أن تكون مدتها 5 ايام

كم باقي على اختبارات المتغيبين 1443

يقوم الطالب بدراسة مجموعة من المواد في أي سنة دراسية في نظام المقررات، وبعد أداء الاختبارات فيها وإذا رسب الطالب لأي سبب من الأسباب يمكنه أن يعيد الاختبار في هذه المادة أو أن يحمل المادة إلى السنة التالية في الترم الآخر ولا يكون هناك أى استثناءات من هذا القرار، حيث أن الطالب يسجل المقررات التي يرغب في دراستها في كل المستويات ويختلف ذلك حسب المراحل التعليمية للطالب، حيث ان هذا النظام استحداث وزارة التعليم بهدف التقليل من المواد الدراسية على طالب، كما أنه يساعد على التفوق والنجاح وان يتم النجاح في المرحلة الدراسية، وتقليل عمليات الرسوم التي تؤثر بالسلب على الطالب ثم أنها لها دور كبير في تنمية العديد من المهارات وابتكار طرق شرح.