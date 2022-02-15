كيكة المياه الاقتصادية بدون حليب هشة والطعم لذيذ

كيكة المياه الهشة الاقتصادية، تعتبر كيكة المياه الساخنة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فلديها مذاق شهي للغاية ويقبل الكثير من الأشخاص على تناولها بالتحديد في فصل الشتاء ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية.

طريقة تحضير كيكة المياه الهشة الاقتصادية:

يتم تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية بمقادير غير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من المياه الساخنة.

بيضتان.

فانيليا.

بيكنج باودر.

ملعقة من الخل.

ملعقة من النسكافيه.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

كمية قليلة من الملح.

خطوات تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية:

تعتبر كيكة المياه الساخنة الاقتصادية من أفضل أنواع الكيك التي لديها لمذاق شهي وسهولة تحضير وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخنة: