نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة الأولوية الضمان الاجتماعي الجديدة تعريفها وشروطها والفئات المستفيدة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة الأولوية الضمان الاجتماعي الجديدة تعريفها وشروطها والفئات المستفيدة منها. حيث أنه بحثاً من الحكومة السعودية عن كل جديد من خدمات تقدمها للمواطنين للحصول على حياة أفضل. وسعياً منها لتقديم للمواطن داخل المملكة العربية السعودية كل ما هو هام ونافع ليجعله قادر على التغلب على ظروف حياته كما إنه يقدم له يد العون والمساعدة لتوفير احتياجاته. ومن بين هذه الخدمات هناك بطاقة الأولوية والتي يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من قبل الضمان الاجتماعي. كما إن هذه البطاقة توفر لمن يحملها العديد من الخدمات والمزايا والتي يجب للحصول عليها توافر مجموعة من الشروط. ولهذا سوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال بتعريف المقصود بهذه البطاقة والشروط المطلوبة للحصول عليها وكذلك الفئات المستفيدة منها. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديدة 1443 ومتي يسقط الضمان الاجتماعي

بطاقة الأولوية الضمان الاجتماعي الجديدة

تسعي الحكومة داخل المملكة العربية السعودية لتقديم العديد من الخدمات للمواطن والتي تعمل بدورها على جعل حياته أفضل. ومن بين هذه الخدمات هناك بطاقة الأولوية والهدف من هذه البطاقة هو توفير لحاملها التسهيلات اللازمة للحصول على جميع الخدمات الصحية. وكذلك فهي توفر له القيام بشرح حالته المرضية في كل مرة ويتمكن جميع مستفيدي الضمان من الحصول عليها. حيث تتمتع هذه البطاقة بالعديد من المزايا والفوائد والتي يمكننا ذكرها كما يلي:

تقدم لحاملها التسهيلات المختلفة داخل المستشفى

تجعل لديه الأولوية في الحصول على مختلف الخدمات وتوفر عليه الانتظار كثيراً

وكذلك تساعد حاملها على التنقل في المنشأة

التنسيق في صرف الأدوية أو الأجهزة التي يحتاج إليها المريض.

الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة

حتي يتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من التمتع بمزايا البطاقة هناك مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها وزارة الصحة والتي يجب توافرها جميعاً. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة كما يلي :

يجب أن يستخدم البطاقة المريض فقط

ينبغي تحديد موعد سابق في المنشأة الصحية

لا تحتاج إلي بطاقة الهوية الوطنية

كما يةب عدم استعمالها عند قسم الطوارئ

أن يكون المريض سعودي الجنسية.

الفئات المستفيدة من البطاقة

كما قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط للحصول على البطاقة قامت أيضاً بتحديد فئات معينة للحصول عليها. ويمكننا ذكر الفئات المسموح لها بالحصول على البطاقة كما يلي:

كبار السن أصحاب عمر مافوق ال65

ذوي الاحتياجات الخاصة

المسجلين داخل الطب المنزلي

من هم أصحاب الاحتياج المنزلي

وكذلك مرضي الغسيل الكلوي

وبعد ما قمنا بعرض تفاصيل بطاقة الأولوية الجديدة من الضمان الاجتماعي وكذلك مزايا هذه البطاقة شروطها وأهم الفئات التي يمكنها الحصول عليها. يمكننا أيضاً الإشارة الى أنه حتى يتمكن المستفيد من الحصول على البطاقة يجب تقديم تقرير طبي. ويجب أن يتم التوقيع عليه من قبل ثلاث أطباء وكذلك مدير المستشفى وإرسال مع بطاقة الهوية الوطنية.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الأولوية الضمان الاجتماعي

لكي يتمكن المواطن السعودي الذي تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة التي تم توضيحها سابقا يجب أن يتم إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي: