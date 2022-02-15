استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية ، الاستفسار إلكترونيًا عن طلبات الزيارة العائلية من وزارة الخارجية السعودية ، وهو ما سنناقشه في مقال اليوم ، حيث تقدم الحكومة السعودية ، ووزارة الخارجية على وجه الخصوص ، العديد من المنصات الإلكترونية المتميزة ، وأهمها هي أن هذه منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية لمساعدة المواطنين والمقيمين المستفيدين بسهولة الاستعلام عن الوصول الطالبة للعائلات.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

تسمح وزارة الخارجية في الحكومة السعودية بالاستعلام عن طلب تأشيرة الزيارة العائلية عن طريق رقم الهوية أو رقم الطلب ، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي وزارة الخارجية السعودية . أدخل البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك. أضف بيانات طلبك على موقع الوزارة. أدخل معلومات زيارتك في الحقول المتوفرة. انقر فوق رمز العرض لعرض بياناتك الشخصية التي تم إدخالها بشكل صحيح. انقر فوق الزر “التالي” واتبع عملية الموافقة.

شروط استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية برقم الجواز

نشرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والمتطلبات التي يجب على الأفراد استيفاؤها للتقدم للزيارات العائلية ، ومنها ما يلي.

يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول.

يجب أن يكون مكان إقامة الزائر ساريًا أيضًا.

يجب ألا تقل مدة الزيارة عن 3 أشهر.

يشترط أن تتم عملية التقديم إلكترونيًا من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

كما توفر وزارة الخارجية السعودية كافة الوسائل والتقنيات الحديثة المتوافقة مع تطور الحكومة السعودية وتنقل جميع خدماتها من الخدمات الورقية إلى الخدمات الإلكترونية المتميزة ، وتمكن المستفيدين من استكمال طلباتهم واستفساراتهم إلكترونياً من خلال إضافة بعض معايير البحث الإلكترونية. يتم دعم الموقع لحالات محددة من خلال منصة خدمات التأشيرات والتي تضم العديد من الخدمات المتعلقة بوزارة الخارجية السعودية ، وأهمها معرفة فترة الموافقة على طلب الزيارة العائلية المقدم مسبقًا على موقع وزارة الخارجية. .