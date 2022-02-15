نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تاشيرة انجاز برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تاشيرة انجاز برقم الطلب ، قم بتعبئة استعلام عن التأشيرة لرقم الطلب من خلال منصة انجاز للخدمات الإلكترونية. توفر البوابة العديد من خدمات المعلومات للأفراد والقطاعات المؤسسية ، حيث يفضل الأفراد والمواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية موقع إنجاز الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

عندما ترغب الخارجية في استخدام رقم الطلب الإلكتروني للاستعلام عن تأشيراتهم ، حيث أن أطلقت الحكومة الملكية خدمة الاستعلام عن تأشيرة رقم الطلب ، لتسهيل عمل المواطنين المحليين بجد وإضاعة الوقت ، دعنا نقدم استعلام التأشيرة الذي يخبرك بكيفية إدخال رقم الطلب وتعبئته.

وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية هي الدائرة المسؤولة عن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية في المملكة العربية السعودية. كما توفر وزارة الخارجية المديرية العامة للجوازات ، وهي المسؤولة عن توفير الإقامة والدخول والخروج ، وكذلك إصدار جوازات السفر السعودية وإصدار الإقامة عن طريق أبشر ومقيم. احصل على تأشيرة برقم طلب من خلال منصة خدمة إنجاز للتأشيرة الإلكترونية.

استعلام عن تأشيرة انجاز برقم الطلب

تقدم منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز العديد من الخدمات بالإضافة إلى الاستفسار عن التأشيرة عن طريق رقم الطلب ، بما في ذلك خدمة تصاريح التأشيرة ، والتي تتيح لأصحاب العمل تفويض مكاتب الاستقدام لمراجعة مكاتب التمثيل السعودي واستخدام تأشيرات العمل الخاصة بهم. للبحث عن تأشيرة من خلال رقم الطلب ، يجب عليك اتباع التعليمات أدناه.

طريقة استعلام عن تأشيرة انجاز برقم الطلب

كيفية التحقق من التأشيرة مع رقم الطلب من خلال إنجاز، ادخل الموقع الرسمي لمنصة إنجاز للتحقق من التأشيرة ، رقم الطلب كالتالي: