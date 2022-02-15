مكافأة نهاية الخدمة للموظف السعودي وطريقة حساب المكافأة وأهم الشروط المطلوبة. حيث يعتبر من أكثر ما يهم مواطني المملكة العربية السعودية وبوجه خاص الموظفين. سواء كان موظفي قطاع خاص أو قطاع حكومي وعلى أختلاف درجاتهم ووظائهم هي مكافأة نهاية الخدمة. ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بوضع قانون ينظم مختلف حقوق وواجبات الموظفين بالقطاعين، ويعتبر من أهم ما شمله هذا القانون هو المكافأة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة حساب المكافأة بالنسبة لموظفي القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. كما سوف نعرض لكم أهم الشروط المطلوبة للحصول على المكافأة. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد صرف المكافأة السنوية والاستعلام عنها عبر فارس وسلم رواتب المعلمين الجديد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظف السعودي

نظراً لضم المملكة العربية السعودية عدد كبير من الموظفين سواء كان قطاع عام أو خاص فقد قامت وزارة العمل بوضع وتحديد قانون. حيث يعمل هذا القانون على ضبط وتحديد الحقوق والواجبات المختلفة للموظفين. كما يعتبر من أهم ما نظمه قانون الخدمة المدنية هو مكافأة نهاية الخدمة للقطاعين. حيث ذكر القانون أنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة هي حق لكل موظف سواء في القطاع العام أو الخاص ولكن تختلف طريقة حسابها. كما يوجد بعض الحالات التي يتم بها إسقاط حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. وتعتبر أهم هذه الحالات هو أن يقوم الموظف بالاعتداء على المدير أو المسئول.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

حيث يتمكن الموظف داخل القطاع العام من حساب المكافأة الخاص به بكل بساطة. حيث إنه في حالة التقاعد المبكر يتم مضاعفة أخر راتب تم الحصول عليه أربع مرات. ولكن في حالة التقاعد في موعده يتم مضاعفة الراتب لستة أضعاف. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحساب كما يلي:

الدخول على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة ثم تحديد نوع العقد وسبب إنهاء العمل تحديد الراتب ومدة العمل ثم النقر على يساوي.

شروط الحصول على المكافأة

حتى يتمكن موظفي القطاع العام من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة يجب توافر جميع الشروط المطلوبة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي: