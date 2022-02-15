نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية ، قدمت وزارة المالية السعودية عدد من التسهيلات الخاصة بالتواصل وتسهيل التعامل مع الوزراة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي من أبرزها كيفية استعلام عم مستحقات مالية برقم الهوية ، والتي من شأن الوزارة العمل علي توفير اتاحة عدد من المميزات والتسهيلات علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية السعودية.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

يمكن للأفراد البحث بسهولة عن المستحقات المالية برقم الهوية عن طريق القيام بما يلي:

الدخول على رابط الموقع الرسمي لمستحقات وزارة المالية السعودية .

. بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية ، انقر فوق زر الخدمات الإلكترونية.

حدد الخدمات الشخصية وحدد تعقب المعاملات.

اختر خدمة الاستفسار برقم الهوية.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي في الصورة.

انقر فوق حقل الاستعلام.

بعد لحظات قليلة ، ستظهر لك صفحة بها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمصاريفك المالية.

الاستعلام عن المستحقات المالية العسكرية

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية واطلع على المستحقات العسكرية

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك وتأكد من إدخاله.

أدخل رمز التحقق المرئي المسجل في الصورة التي أمامك بشكل صحيح على الشاشة.

انقر فوق استعلام كلمة.

ستظهر صفحة تحتوي على جميع المعلومات والبيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

لاستخدام هذه الخدمة ، يجب أن تكون في جيش المملكة العربية السعودية.

استعلام عن المستحقات برقم السجل المدني

مكنت وزارة المالية السعودية طريقة الاستعلام عن المستحقات المالية برقم السجل المدني والتي يمكن متابعتها بكل سهولة من خلال بعض الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول علي موقع مؤسسة التقاعد الاجتماعي .

. اضغط علي مربع الخدمات الالكترونية الموجودة بالقائمة الرئيسية .

قم بالضغط مربع الخدمات وكتابة الرقم المطلوب.

قم باختيار الخدمة للمستحقات المالية برقم السجل المدني .

اكتب الحقول الموجودة والبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والسجل المدني ورمز التحقق المرئي.

قم بالنقر علي كلمة استعلام .

بعد الضغط علي كلمة الاستعلام سوف يتم تحويلك الي الصفحة المطلوبة وظهور جميع المعلومات التي تبحث عنها التي تم تقديمها من قبل مؤسسة التقاعد العامة، طبقا لما وفره من قبل الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية السعودية.