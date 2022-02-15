نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي تعلن عن توفر وظائف بأكثر من 10 مدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الراجحي للصناعة والتجارة والوقف، عن توفر فرص عمل في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية لمن حصلوا على تعليم ثانوي، او الشهادات المتوسطة الأعلى منها، مثل الدبلومات أو المعادلات التي تتشابه مع الثانوية العامة، حيث تم إتاحة عدد من الوظائف المناسبة لهذه الشهادات.

الراجحي تعلن عن توفر وظائف بأكثر من 10 مدن

والجدير بالذكر، أن من بين الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل شركة الراجحي هي:

حارس المستودع. أمين مستودع.

شروط التقديم على وظائف الراجحي

وكانت الشركة قد وضعت عدد من الشروط التي يجب أن يتم توفرها في المتقدم على الوظيفة، من بينها كل من التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن المتوسط. كما لا يشترط وجود خبرة. إلى جانب أن يكون لديه القدرة على استخدام برامج الحاسب الآلي والمكتبية.

المهام المطلوبة لوظائف الراجحي

ومن جانب آخر، قد حددت الشركة بعض المهام الوظيفية التي يجب على المواطن المتقدم للعمل أن يقوم بها، حيث تكون هذه المهام من ضمن الوظيفة، من بينها كل من التالي:

ترتيب عناصر المستودعات لضمان التسليم المرن.

إلى تنفيذ إجراءات الشركة المتعلقة بأنظمة المستودعات.

التحقق من توافر المواد من الموردين.

جرد كافة المواد التي توجد في المخزن في نهاية كل أسبوع، حتى يتم التعرف على التالف منها أو غير التالف.

إلى جانب أنه يجب أن يتم العمل على تسجيل الصادر والوارد من وإلى المخزن، حيث يتم التعرف على العناصر التي يتم دخولها إلى المخزن.

كما يجب أن يتم عمل جرد بكافة الشركات التي يتم التعامل معها.

المحافظات المطلوب بها وظائف الراجحي

ومن جانب آخر، تم الإعلان عن المدن التي يتم توفر الوظائف المتاحة بها، حيث يكون من بينها كل من:

المتنب (القصيم) الرس (القاسم) البقعة (حائل) محافظة حوطة بني تميم الخرج الأفلاج سمطا جيزان صبيا سكاكا الشفاء (الرياض)) العريجاء (الرياض) العزيزية (الرياض) الدمام تيماء القريات جدة

موعد التقديم على وظائف الراجحي

أعلنت شركة الراجحي عن المواعيد الخاصة بالتقديم، حيث بدأ يوم الأربعاء 1443/7/8 م الموافق 02/09/2022 م وينتهي عندما يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم على وظائف الراجحي

أرسل سيرتك الذاتية إلى عنوان البريد الإلكتروني التابع لشركة الراجحي( [email protected]).

والجدير بالذكر، أنه سيكون هناك بعض مقابلات هي التي تقرر قبول التوظيف أو لا.

أهمية وظائف الراجحي

وقد رأينا آخر فترة إقبال على وظائف الراجحي كون الشباب السعودي أدرك ان القيمة الوظيفية لا غنى عنها, ومن جانب آخر المرتب الذي يحصل عليه موظفي الراجحي يعتبر من احسن الرواتب في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الكثير من المزايا التي تحصل عليها في حال قبول طلب التوظيف الخاص بك في الراجحي.