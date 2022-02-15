نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل و استخراج تأشيرة العمالة المنزلية عبر نظام مساند 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة العمالة المنزلية عبر نظام مساند قدم نظام مساند العديد من الخدمات في الفترة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه جعل من اليسير استقدام العمالة المنزلية لكونه نظام إلكتروني، وقد أطلق برنامج مساند لتحسين خدمات حصول أصحاب العمل على المعلومات المتعلقة بسوق الاستقدام، ويضم برنامج مساند الإلكتروني قاعدة بيانات لملفات مئات مكاتب الاستقدام السعودية المرخصة. ويضم كل ملف قائمة بالبلدان التي تستقدم منها العمالة المنزلية، وتكلفة الاستقدام بالإضافة إلى فترة الانتظار المتوقعة، وقد جاء سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق نظام مساند لتحقيق تنظيم سوق العمالة المنزلية واسترضاء الدول المرسلة للعمالة، ومن خلال مقالنا سوف نشرح لكم كيفية استخراج التأشيرة وأسعارها.

طريقة استخراج تأشيرة العمالة المنزلية عبر مساند

يمكن استخراج تأشيرة عن طريق نظام مساندة من خلال اتباع خطوات سهلة وميسرة وتكون كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام مساند. ثم قم بتسجيل الدخول إلي الحساب عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة مع إدخال كلمة المرور. أنقر علي أيقونة دخول. ثم عليك بالضغط علي أيقونة تأشيرات في الصفحة الرئيسة من موقع مساند. سوف يظهر لك مجموعة من الاختيارات قم باختيار “التأشيرة العادية” ثم أنقر علي أيقونة “طلب جديد”. سيظهر لك صفحة بها مجموعة من الشروط والأحكام وتأكيد للمعلومات المقدمة والتعهد بأنها صحيحة قم بالضغط علي أيقونة “تعهد و اقرار”. عليك بتقديم الإثباتات المالية التي تفيد بأن راتبك الشهري لا يقل عن 7 ألف ريال سعودي، وتستطيع دفع رسوم التأشيرة من خلال حسابك البنكي والتي ممكن أتصل إلي 2000 ريال سعودي. ثم علي المستخدم تحديد وظيفته ثم قم بالنقر علي أيقونة “بدء”، بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة بشكل كامل وتحديد جهه قدوم العمالة المطلوب استقدامها ومهنتها وجنسيتها. قم بإرفاق الملف الذي يحتوي علي أثبات القدرة المالية،ثم اضغط علي أيقونة “إصدار فاتورة”. سوف يظهر لك صفحة تحتوي علي رقم التأشيرة ويتم الاعتماد علي هذا الرقم في وقت سداد قيمة الرسوم عن طريقة ماكينة الصراف الآلي.

خطوات التسجيل في مساند

سمح نظام مساند التسجيل فيه لكل من في المملكة سواء كانوا أفراد أو شركات و ذلك عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة وتكون كتالي:

أن يقوم المستخدم بالدخول الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام مساند. ثم قم بالنقر علي أيقونة “تسجيل دخول”. ادخل رقم الهوية الوطنية إذا كنت مواطن في المملكة أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم وكلمة المرور ثم اضغط علي زر “تسجيل دخول”. ثم قم بإدخال الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ثم أنقر علي أيقونة “التالي”. بعد النقر على كلمة التالي ومتابعة أدخال البيانات ومن ضمنها رقم الهاتف. سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور أو رمز الدخول للموقع. ثم ستصل رسالة تفعيل الحساب علي البريد الإلكتروني. وبعد تفعيل الحساب وإدخال كلمة المرور يستطيع المستخدم استخدام كافة الخدمات المتاحة عبر نظام مساند عن طريق الأنترنت.

ماهي خدمات برنامج مساند

رحلة الاستقدام الموحدة. ثم إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة. التأشيرات لذوي الإعاقة. ثم نقل خدمات العمالة المنزلية. التأشيرات البديلة (التعويضية)، أصدر تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوم من تاريخ وصولهم للمملكة. استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا أو كينيا محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة وتوفر عليك الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.

ما هو برنامج مساند

برنامج مساند هو مبادرة حكومية من المملكة العربية السعودية، للقضاء على الأوراق الرسمية لتحسين مستوى الدولة، وتحقيق رؤية 2030 المتوقعة ، بحيث تكون الدولة حديثة ومتقدمة في جميع جوانب الحياة ، دون اللجوء إلى طوابير طويلة وقضاء وقت طويل في تنظيف أي عملية، كما أن البرنامج مصمم لتسهيل استقدام العمالة المنزلية والأجنبية دون اللجوء إلى الأساليب المرهقة والمرهقة المتبعة من قبل ، مثل إنهاء المستندات والمعاملات الحكومية ، حيث يوفر جميع التفسيرات اللازمة حول واجبات وحقوق كل من العمال الأجانب وصاحب العمل.

رقم الخدمة الموحد لنظام مساند

يستطيع المستخدم سواء كان سعودي أو وافد التواصل مع ممثلي خدمة عملاء برنامج مساند، وذلك للاستفسار ومعرفة كيفية اتباع الاجراءات الصحيحة وذلك يكون عن طريق الاتصال علي الرقم الخدمة الموحد لمساند ويكون كالتالي 920002866، ويمكن أيضا التواصل عن طريق البريد الإلكتروني للدعم الفني الخاص بالموقع.