بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي آلية التقديم والشروط

بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يعتبر بشري لاهل الضمان الاجتماعي الراغبين في الحصول على بيت ملائم لهم يأويهم، ويتاح لهم التقديم عليه من خلال التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي والبدء في الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير إمكانية الحصول على أرض وقرض أيضًا عن طريق وزارة الإسكان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم.

بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

يمكن الاستفادة من المبادرة الخاصة بامتلاك بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط أن ينطبق على المتقدم الشروط الموضوعة للاستفادة منها، وتضم تلك الشروط ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

يتم قبول الطلبات من دائمي الإقامة بالمملكة.

أن يكون اسم المتقدم من المدرجين بالضمان الاجتماعي.

لا يسمح بالتقديم في حالة امتلاك منزل مسجل باسم المتقدم.

يجب أن يكون التقديم للمرة الأولي حيث لا يسمح بالتقديم للمستفيدين من برامج الدعم الأخرى بالوزارة.

تقبل طلبات الحصول على بيت مجاني من السيدات المطلقات على أن يكون مر على حالة الطلاق عامين كاملين، أيضًا يتاح للأرامل التقديم بشرط أن تكون ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

خطوات التقديم على بيت مجاني لمستفيدي الضمان

للتقديم والاستفادة من الدعم المناسب عبر مبادرة البيت المجاني يجب المرور بالخطوات التالية:

في البداية زيارة موقع الإسكان الرسمي.

اختيار تقديم طلب الدعم.

يطلب الموقع بعض البيانات الخاصة بك ويجب عليك تدوينها بصورة صحيحة في الخانات المخصصة لها، مثل اسمك وكذلك رقم جوالك، كما يتم إدخال تاريخ ميلادك وأيضًا رقم هويتك.

تقوم بالنقر على إرسال، ليتم مراجعة الطلب الخاص بك والرد عليك مرة أخري برسالة نصية ترسل إلى هاتفك مدون بها حالتك من الاستحقاق.

في حالة وصول الرسالة تفيد باستحقاقك يمكنك التقديم على المبادرة.

أرض وقرض وزارة الإسكان

يمكن أيضًا من خلال وزارة الإسكان الحصول على أراضي مجانية بالإضافة إلى منحك قرض يساعدك على البناء ولكن يتوجب عليك استيفاء شروط أرض وقرض وزارة الإسكان والتي تتضمن: