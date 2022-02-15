نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسوية قرض متعثر في السعودية من البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوية قرض متعثر في السعودية لا بد من معرفة تفاصيلها، حيث أن عدم إسقاط الديون عن المتعثرين يؤدي إلى عواقب عديدة، من بينها العقوبات المالية كفرض غرامة مالية تضاف إلى قيمة الأقساط الشهرية، أو العقوبة القانونية حيث أن القانون السعودي يضمن حقوق البنوك في حال حصل المواطن على تمويل شخصي أو عقاري ولم يقم بالسداد، وهنا يتم البحث عن أفضل قرض للمتعثرين من البنوك والأفضل معناه تسهيل الإجراءات والشروط، ولهذا سنتعرف على شروط التمويل الشخصي للمتعثرين في سداد القروض بأنواعها.

تسوية قرض متعثر في السعودية

تعثر سداد القروض الشخصية ينتج للعديد من الأسباب من بينها أن يكون المواطن من ذوي الدخل المحدود وراتبه بسيط، وقد حصل على قرض بالفعل من أجل سداد مديونية أخرى أو من أجل شراء احتياجات لا بد من الحصول عليها سواء له أو لأفراد أسرته.

وفي حال عدم تحقق شروط إعفاء من القروض الشخصية من البنوك فينبغي اللجوء إلى حلول مصرفية أخرى وخصوصًا بعد نجاح العديد من المؤسسات الرائدة في تقديم القروض في توفير منتجات لتسوية المديونية من بينها بنك الرياض في السعودية.

التمويل الشخصي للمتعثرين في سداد القروض

قدم بنك الرياض العديد من الشروط والأحكام لقبول طلب تحويل الالتزامات المالية عليه، وجعلها قسط واحد يتم سداده إلى البنك، وهذه الشروط حتى يتم إشراك المواطنين الأكثر حاجة في القرض، وقد تمثلت الشروط في التالي:

هذا المنتج التمويلي متوفر للمواطن السعودي فقط، ولكن ينبغي ألا يكون عمره أقل من الثامنة عشر.

لا يتم زيادة فترة سداد قيمة التمويل عن خمس سنوات بأي حال من الأحوال، ولكن يعفى المواطن من السداد في حال عجزه الدائم.

متوفر الحصول على التمويل للعاملين في القطاعات السعودية الحكومية أو الخاصة.

طلب تمويل شخصي وتوحيد الالتزامات

في ضوء التحولات الرقمية وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية قدم البنك من خلال موقع الرسمي كافة الشروط والأحكام والمميزات وتفاصيل برنامج توحيد الالتزامات، وعلى من يرغب في الطلب تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يمكن معرفتها عن طريق المبادرة بالاتصال على رقم 8001242020 وسوف يتم الرد عليك.