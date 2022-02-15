نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تبدأ في تحديد الخطة الزمنية لإزالة الأحياء العشوائية ومواعيد قطع الخدمات عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت في الساعة القليلة السابقة كلمة أمانة جدة إزالة الأحياء العشوائية وكثر عليها البحث للغاية وهذا بسبب قيام الحي بالعمل على طرح خطة زمنية يحرص فيع على وضع تواريخ إشعار السكان القاطنين داخل المنطقة الآلية للسقوط، بالإضافة إلى تاريخ فصل الخدمات والمرافق عن المنازل والموعد الرسمي للبدء في الإزالة، وسنقوم اليوم بالعمل على توضيح كافة هذه الأشياء عبر الفقرات التي سنحرص بشكل كامل على البدء في وضعها بالأسفل.

أمانة جدة إزالة الأحياء العشوائية

حرصت أمانة محافظة جدة على النشر عبر موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المناطق التي سيجرى عليها الإزالة داخل جدة، بل وعملوا خلال المنشورات التي يتم نشرها بشكل دوري على وضع مواعيد الإشعارات الخاصة بالسكان القاطنين داخل الأماكن التي سيتم إزالتها بالإضافة إلى مواعيد فصل الخدمات الأساسية عنها.

الخطة الزمنية لإزالة الأحياء العشوائية

حرصت داخل الخطة الزمنية على القيام بتحديد مواعيد البدء في عمليات الإزالة، بالإضافة إلى قيامهم بوضع مواعيد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالإزالة، بالإضافة حرصهم على وضع موعد خاص برفع الأنقاض، والسعة الإجمالية للمساحة التي سيتم لإزالتها بالكامل.

الأحياء المشمولة في الإزالة

حرصت أمانة محافظة جدة على إزالة ما يساوي 27 حي عشوائي بإجمالي مساحة حوالي 18.5 مليون متر مربع كمساحة إجمالية، بالإضافة إلى الأحياء العشوائية التي وقعت ضمن الأراضي التي كانت تعد وقف للملك عبد العزيز للعين العزيزية التي تعد 8 أحياء ومساحتها تبلغ 13.9 مليون متر مربع/ وسيتم العمل على إزالة هذه المناول ورفع كامل الأنقاض الخاصة بها في 27 من شهر نوفمبر لعام 2022م.

آخر تطورات عملية إزالة العشوائيات

حرص أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي على التحدث أن آخر التطورات التي تمت في هذه المنطقة أن الأحياء العشوائية بلغت حوالي 64 حي، وسيتم العمل على إزالة حوالي 43 حي منهم إزالة كاملة أم 30 الباقيين سيتم العمل على تطويرهم بشكل كامل ولن يقوموا بإزالتها.

كما حرص أمين محافظة جدة فيما سبق على التحدث على أن الأحياء التي ستزال جميعها منازل مهجورة أو منازل مبنية بشكل عشوائي لا تصنف كأحياء أدمية على الإطلاق.