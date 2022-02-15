أقوي عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات عملاقة مفاجأة كبرى اليوم

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عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات عملاقة ومفاجأة كبرى اليوم، قد يبحث الكثير من المواطنين السعويين باستمرار عن عروض بنده، ومن المعروف ان بنده واحدة من اكبر سلاسل المحلات والمتاجر الخاصة ببيع التجزئة فى الشرق الأوسط، كما انها اكبر مجموعة وسلسلة محلات داخل المملكة العربية السعودية حيث تحتوى على اكثر من مائتين متجر فى اكثر من اربعين مدينة سعودية، لذلك تهتم الكثيرمن ربات المنزل بمتابعة اسعار المواد والسلع الغذاية فى متجر بنده من البيت عبر الانترنت بكل سهولة، كما انها تقدم بعض السلع الغذائية الخاصة بها الى ما يقرب من ربعمائة منتج بالعلامة التجارية الخاصة ببنده، وسوف نستعرض العروض اليومية والاشبوعية لمتاجر بنده فى هذا المقال.

أقوي عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات عملاق مفاجأة كبرى اليوم

عروض بنده الاسبوعية، نستعرض أمامكم عروض متاجر بنده الأسبوعية وذلك عن الأسبوع رقم 6 خلال الفترة من الأربعاء 8 رجب حتى الثلاثاء 14 رج عام 1443 هجري وحتى نفاذ الكمية ، وتكون اهم العروض في جميع أنوع السلع الغذائية أو المنتجات العادية كالاتي:

يوفر المتجر العبوات العبأة من حدائق كاليفورنيا بلحم التونا قطع فاتحة في زيت نباتي وزن 170 جرام حيث ثلاثة عبوات بسعر مخفض 11.95 ريال سعودي بدلا من 20.85 ريال سعودي.

توجد أيضا البرطمانات الخاصة بكريمة البندق والكاكاو من بنده وزن 750 جرام عبوتين بسعر مخفض إلي النصف 29.95 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال سعودي.

أكياس المعكرونة تريفا أشكال متنوعة وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 26 ريال سعودي.

من تلك العروض أيضا عبوات زيت نباتي نخلتين حجم 1.5 لتر بسهر مخفض للعبوتين 19.95 ريال سعودي\ بدلا من 35.90 ريال سعودي، رابط عروض بنده.

أقوى عروض بنده للجولات والإلكترونيات

أقوى عروض بنده للجولات والإلكترونيات، يهتم محبي الإلكترونيات داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن عروض متاجر بنده المختلفة لمتابعة احدث الأسعار للجولات والشاشات وغيرها، ومن ضمن أبرز تلك العروض الأتي:

تأتى العروض بخصم كبير على هاتف سامسونج جلاجكسى الجديد أي 52 أس بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 1659 ريال سعودي، كما توجد شاشات تليفزيون سمارت امبكس جلوريا مقاس 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 2199، ومن تلك العروض أيضا توجد مكنسة كهربائية آريتي قدرة 1600 وات بسعر مخفض 115 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي.

وفى النهاية قد استعرضنا إليكم في المقال اهم العروض الحصرية من بنده وأيضا اهم العروض الأسبوعية من بنده على جميع السلع الغذائية والمنتجات، كذلك ابرز التخفيضات على الجولات والشاشات والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإليكم رابط عروض إكسترا.

وصلنا لختام شرح أقوي عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات عملاق مفاجأة كبرى اليوم.

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