خطوات إسقاط الديون عن المتعثرين في سداد القروض

إسقاط الديون عن المتعثرين من أهم المبادرات التي تعمل على تقديمها مجموعة متعددة من البنوك في المملكة العربية السعودية فيمكن استخراج قرض للمتعثرين من البنوكمن خلال تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة، وفي حال توافر الشروط المطلوبة أيضًا، وقد أعلن بنك سامبا في المملكة عن تقديم التمويل الشخصي للمتعثرين في سداد القروض لحل الأزمات المالية والالتزامات التي تقع على عاتق المواطنين العاملين في القطاعات السعودية المختلفة، وسوف نتعرف على خطوات تسوية قرض متعثر في السعودية من خلال البنك وما هي أوراق طلب قرض للمتعثرين من البنوك السعودية.

إسقاط الديون عن المتعثرين

في إطار الحلول المصرفية المتنوعة التي توفرها البنوك في المملكة من أجل المساهمة في تحسين مستوى المعيشة للعملاء أكد بنك سامبا عن توفير منتح تحويل التمويل الشخصي إلى سامبا، ولكن قام بالإعلان في المقابل عن ضرورة توافر الشروط المطلوبة للاستفادة من فوائده والتي تمكن في قيمة التمويل التي تصل إلى مليون ونصف المليون وفترة السداد التي تصل إلى خمس سنوات.

فعلى من يرغب في الحصول على موافقة فورية للقرض، والحصول على المميزات جميعها، ضرورة التأكد من تحقق شروط الأهلية والتي تكمن في التالي:

التمويل متاح للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، ومتوفر إمكانية الحصول عليه للمقيمين أيضًا.

ضرورة العمل في أحد القطاعات المعتمدة مثل الحكومية أو شبه الحكومية.

متوفر إمكانية الحصول على التمويل للمتقاعدين.

الحد الأدنى للسن هو فقط ثمانية عشر عام للمواطن الحاصل على الجنسية السعودية بينما المقيمين واحد وعشرين عام عند التقديم.

الرواتب الشهرية ينبغي ألا تكون بحد أدنى فقط 2500 ريال سعودي.

تقديم طلب تحويل التمويل الشخصي

وحتى يتم قبول طلب التمويل ينبغي أن تقوم بتقديم مجموعة من المستندات المطلوبة، وعلى سبيل المثال الحصول على نموذج طلب تمويل الخير الشخصي وتعبئة البيانات وتقديمها إلى بنك سامبا في أي فرع من الفروع، بالإضافة إلى تقديم صورة من إثبات الهوية للعملاء سواء مقيمين أو مواطنين، وخطاب مصدق عليه من جهة العمل بقيمة الرواتب الشهرية، وخطاب المديونية الصادر من البنك الآخر الذي حصلت على القرض منه، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن التواصل على رقم 8001242000.