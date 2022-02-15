ما هو يوم التأسيس السعودي 1443 الهوية البصرية

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عمر شويل - جدة ما هو يوم التأسيس السعودي، من أهم الأمور التي يبحث عنها مواطني المملكة. وهو اليوم الذي تم اختياره من أجل إحياء ذكرى تأسيس السعودية، والذي صادف تاريخ 22 فبراير 1727 الموافق 1139 هـ. ومن الجدير بالذكر بأنّه في تاريخ السابع والعشرين من يناير أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي ينص على جعل يوم 22 فبراير “يوم التأسيس السعودي” والاحتفاء به كل سنة. مع العلم بأنه ستمنح فيه إجازة في كل من القطاع العام أو الخاص بالمملكة العربية السعودية. لقد نجحت المملكة فعليا في إرساء الوحدة والأمن في الجزيرة العربية. كما قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان الفيصل آل سعود بتأسيس الدولة السعودية الثالثة سنة 1319. وسنتحدث في مقالنا هذا عن يوم التاسيس، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري.

ما هو يوم التأسيس السعودي

يطرح العديد من مواطني المملكة استفسار ما هو يوم التاسيس السعودي. وتجدر الإشارة إلى أنّ العاهل السعودي الملك سلمان أصدر أمر ملكي جاء في مضمونه تحديد تاريخ 22 فبراير من أجل الاحتفال بيوم التأسيس السعودي. وأشار إلى أنه يتزامن مع بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى منتصف 1139هـ الذي صادف شهر فبراير. وتمّ وضع هوية بصرية مميزة لهذا اليوم، تحت شعار اليوم بدينا، التي أعلن عنها في 2 فبراير 2022.

الهوية البصرية يوم التأسيس السعودي

علاوة على ذلك، فقد وضع في الشعار الذي تم تخصيصه لـ يوم التاسيس السعودي أيقونة لرجل يحمل راية. وفي هذا إشارة لبطولة رجال المجتمع السعودي، والهوية البصرية التي تمّ تخصيصها تحمل العديد من الدلالات التاريخية الجوهرية. والتي ترتبط ببطولات وأمجاد المملكة، ويحيط بها 4 رموز، التمر الذي يدل على النماء. والخيل الذي يدل على الفروسية، والسوق الذي يشير للحراك الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع عبارة يوم التأسيس 1727م بخط مميز مستوحى من المخطوطات. هذه الأخيرة وثّقت تاريخ المملكة العربية السعودية الأولى. وهذا بهدف إيصال رسالة شاملة للشعار وترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم التي تجسّد الثقافة السعودية. كما تم تصوير معان سامية عن الفخر بالدولة والأصالة والحماس والوحدة، وشعار يوم بدينا يعزّز كل القيم المرتبطة بيوم التاسيس السعودي.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي أجبنا فيه عن سؤال ما هو يوم التأسيس السعودي. ومن الجدير بالذكر أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرّحت بأنّ تاريخ 22 فبراير 2022 سيكون يوم إجازة رسمية في القطاعين. وهذا من أجل تعزيز قيمة هذا اليوم وجعل المواطنين يستشعرون قيمته التاريخية والحضارية، وكذلك من أجل تخليد ذكرى هذا اليوم في نفوس السعوديين جميعا.