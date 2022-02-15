نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1443 وخطوات التسجيل كمستفيد جديد في سكنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1443 برنامج سكنى المقدم من وزارة الإسكان بأشراف صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية يعتبر من اكبر البرامج التي تمد يد العون للمواطنين بالمساعدات المالية من ذوي الدخل المحدود من الفئات المستحقة في جميع أنحاء المملكة من خلال القروض الميسرة المدعومة بالإضافة إلى وحدات سكنية تتمثل في توفير شقق للمواطنين، تقوم وزارة الإسكان ببناء منازل للمحتاجين والهدف من ذلك توفير مسكن أمن لكل مواطن سعودي من أجل تيسير المعيشة ومسؤوليات الحياه عليهم يترقب الأف المستفيدين موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير مما أدي إلى تواصل عدد كبير من المستفيدين للاستفسار عن موعد إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية ممن استوفوا المعايير الأهلية من الشروط الضرورية للحصول على الدعم وقد تخطى الدعم العقاري نحو 670 مليون ريال سعودي كل شهر سنتحدث في هذا المقال عن موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير وطريقة التسجيل كمستفيد جديد في سكنى.

موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1443 في المملكة

قد أكدت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير يوم الخميس الموافق 23/ 7/ 1443 هجرية بالتزامن مع 2/24/ 2022 ميلادية وبذلك يتم صرف الدعم للمستحقين و في حالة إذا تصادف يوم عطلة رسمية هنا يقدم الموعد يوم أو يؤخر يوم يقدم نظام صرف الدعم في كل يوم 24 من كل شهر ميلادي.

طريقة التسجيل كمستفيد جديد في سكنى

لكى تتم عملية الالتحاق للتسجيل كمستفيد جديد في برنامج سكنى التابع لوزارة الإسكان يجب اتباع الخطوات الأتية:

الدخول مباشرة إلى موقع سكني الإلكتروني.

النقر فوق رمز الدخول.

قم بإضافة رقم بطاقه الهوية.

قم بالضغط فوق رمز قبول الشروط والأحكام.

اضغط فوق رمز انا لست برنامج أنسان إلي للتحقيق.

ثم اضغط على الأيقونة هنا تصللك كلمة السر عبر الرسائل كتابية قصيرة.

انتظر حتى تصل إليك الرسائل الكتابية لإتمام عمليه الالتحاق.

قم باستكمال باقي خطوات التسجيل بالحاق المعلومات المطلوبة من خلال الموقع وتتضمن الأتي:

اكتب البريد الإلكتروني. ثم اكتب رقم الجوال. سجل كلمة المرور. قم بالتأكيد على كلمه المرور. ثم اضف نموذج التفعيل المرسل إلى جهازك المحمول. عليك الضغط على أشارة الالتحاق لتفعيل الحساب. قم بالضغط على نموذج برنامج الوازرة السكني. اضغط على شعار Agree. قم بإدخال كافة البيانات الموجودة على الإقامة الجارية المطلوبة. قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط قم بالضغط فوق رمز استقبال عندها تقف على حقيقة الأهلية.

قم بإدخال البيانات التالية من أجل تأكيد معلومات العائلة:

اكتب الاسم بالكامل لكل أشخاص الأسرة. اضف رقم تحقيق بطاقة الهوية. تاريخ الميلاد.

سوف يظهر لك عدد من الأسئلة قم بالإجابة عليها منها: