شعار يوم التأسيس السعودي أنشطة في المدارس والجامعات إحياء للذكرى

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عمر شويل - جدة شعار يوم التأسيس السعودي، يبحث عنه كل من يطرح سؤال ما هو يوم التأسيس السعودي، والذي تمّ تحديد تاريخ الاحتفال الأول به في 22 فبراير2022 تطبيقا للأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيتم الاحتفاء به في كل أرجاء المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور ثلاثة قرون على تأسيس المملكة العربية السعودية، مع العلم بأنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بأنّ اليوم الموافق لهذا التاريخ سيكون يوم إجازة في كل من القطاع العام والخاص لكل مواطني المملكة، وقد تمّ إطلاق هوية خاصة بتأسيس اليوم السعودي، وقد تمّ اتخاذ شعار “يوم بدينا” للهوية البصرية التي تم وضعهان وسنتحدث في مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

شعار يوم التأسيس السعودي

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شعار يوم التأسيس السعودي، والذي جاء بعنوان “يوم بدينا”. وسيتم الاحتفاء بهذا اليوم الذي يوافق يوم تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود. ويتشكل الشعار الذي تمّ اعتماده من رمز ونصّ أيضا، فقد جاء في الرمز رموز تراثية معبّرة. وهي الراية والتمر والخيل والسوق، أما النص “اليوم التأسيسي -١٧٢٧” فقد كتب بخط مستوحى من مخطوطات سعودية وثّقت التاريخ.

علاوة على ذلك، فإن شعار يوم التأسيس يعتبر من أبرز مظاهر الاحتفاء في تاريخ 22 فبراير 2022. والشعار الذي تمّ اتخاذه “يوم بدينا” يجعل هذا اليوم التأسيسي السعودي مميز عن بقية الأيام في المملكة العربية السعودية. وحسب ما جاء في الشعار فرمز الرجل يشير لبطولات السعوديين، والنخلة للكرم، والخيل يرمز للبطولة. ورمز 1727 يدل على الترابط والوحدة، والسوق يرمز للحياة الاقتصادية.

أنشطة في المدارس والجامعات إحياء للذكرى

تجدر الإشارة إلى أنه ستقام أنشطة للاحتفاء بيوم التأسيس السعودي، وهذا في المدارس والجامعات بالمملكة. فقد دعا وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات والمعاهد للاحتفال بيوم التأسيس. وهذا من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية من أجل إبراز أهمية هذا اليوم وقيمته التاريخية، وكذلك من أجل ترسيخ القيم التي يحملها هذا اليوم وإبراز الترابط والوحدة الوطنية.

بهذا نصل إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع شعار يوم التأسيس السعودي، والذي تم وضع شعار “يوم بدينا” خصيصا له. وقد كان الاختيار موفقا فهو يجمع كل التفاصيل المتعلقة بوحدة وأصالة المملكة العربية السعودية. وسيتم الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي لأول مرة في تاريخ 22 فبراير 2022، وسيكون أيضا يوم إجازة لكل العاملين في القطاع العام والخاص بالمملكة.