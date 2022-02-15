نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج قرض للمتعثرين من البنوك في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض للمتعثرين من البنوك في المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها من أجل إسقاط الديون عن المتعثرين في المملكة، وخصوصًا خلال السنوات الأخيرة التي زاد الإقبال على التمويل الشخصي من البنوك من أجل سد الاحتياجات الأساسية، وبما أن عقوبة عدم سداد القرض في السعودية كبيرة، فإنه يتم اللجوء إلى حلول مصرفية مؤسسة من أجل إسقاط الدين، ونجحت البنوك في تقديم التمويل الشخصي السريع رغم وجود التزامات مالية للتسهيل على الجميع، لذا سنتعرف على طريقة طلب التمويل الشخصي للمتعثرين في سداد القروض من البنوك وما هي آلية تسوية قرض متعثر في السعودية أيضًا.

قرض للمتعثرين من البنوك

أعلن بنك سامبا عن تقديم حلول مالية ومصرفية تتناسب مع المتعثرين في سداد قيمة الالتزامات المالية والقروض لدى البنوك السعودية الأخرى، وقد أتاح مميزات كثيرة في إطار قرض للمتعثرين من البنوك ومنها الأسعار التنافسية التي يقدمها لك البنك لكي يقوم بتسوية المديونية والالتزامات المالية، ومن بين مزايا التمويل ما يلي:

الموافقة الفورية، وقام البنك بالإعلان عن تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة من أجل طلب التمويل.

يمكنك الحصول على تمويل بقيمة لا تقل عن مليون ونصف مليون ريال سعودي.

سداد قيمة التمويل لفترة خمس أعوام كاملة مع إمكانية الحصول على التأمين المجاني الذي يساهم في إسقاط المديونية لدى البنك عند الإصابة بأي نوع من العجز والوفاة.

يُمكن إعادة التمويل مرة ثانية من خلال البنك وذلك في حال الانتهاء من سداد 20% من قيمة الأقساط الموجهة على عميل البنك، ويساعدك البنك أيضًا في الحصول على بطاقة ائتمانية من سامبا ويتم استخدامها مجانًا أثناء فترة التمويل.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي حتى لو عليك قرض

يمكن التسجيل للحصول على التمويل وتقديم الطلب من خلال زيارة أحد فروع بنك سامبا في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الفرع الأقرب لك من خلال زيارة رابط موقع بنك سامبا الإلكتروني (samba.com) والنقر على مواقع الفروع والصرفات.

كما يمكن الاتصال على أرقام سامبا فون على الهاتف المصرفي المجاني المتاح لجميع العملاء من خلال الاتصال على رقم 8001242000.