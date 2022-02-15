50,000 ريال التمويل الميسر بدون موافقة الكفيل وتحويل الراتب بالتقسيط لدى إمكان

يمنح الآن التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة مبلغ يصل إلى 50,000 ريال بدون دفع أي رسوم إدارية في السعودية مع توفير التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي ويتم ذلك تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة إمكان للتمويل سواء كان العميل يريد التمويل الميسر أو التمويل الإضافي في المملكة لذلك لابد من توفير سجل ائتماني مع كافة التقارير اللازمة منها تقرير سمة السعودي وذلك قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الميسر بدون رسوم وموافقة الكفيل الغارم وبدون تحويل راتبك الشهري بالتقسيط لمدة سنتين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي في المملكة عام 1443 هجريًا.

شروط التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان الميسر في السعودية

شركة إمكان للتمويل توفر في الوقت الراهن التمويل الميسر بالشركة ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة ومنها أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن خمسة وعشرون عاماً فأكثر من ذلك لذلك سوف نشرح لكم كافة الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كالتالي بكل التفاصيل المتاحة:

التمويل الميسر لدى شركة إمكان يطلب توفر دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي وأقل من ذلك حيث يبدأ من 2000 ريال لعملاء البنك.

كذلك توفير تقرير سمة السعودي مع توفير سجل ائتماني قبل القيام بالتقديم من خلال الإنترنت على تمويل إمكان في المملكة العربية السعودية.

لا يشترط تمويل إمكان الراجحي تحديد جهة العمل سواء العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

التمويل يحتاج فترة عمل 6 أشهر إذا كان العميل يعمل في القطاع الخاص فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك يطلب تمويل إمكان أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج شركة إمكان للتمويل الميسر