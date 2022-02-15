نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، أصبح متاحا من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الأمر يهم الكثير من المواطنين السعوديين الذين قاموا بـ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ويمكنهم التعرف على موعد صرف الضمان وشروط استحقاق المعاش، وموعد نزول الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج، وقد تمّ الإعلان عن هذا البرنامج من طرف حكومة المملكة بتاريخ 4/2/1442، وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى منح الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين المحتاجين، كما يحرص على إيصال أموال الزكاة لمستحقيها وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية لكل المستفيدين، كما يوفر فرصة التدريب والتأهيل للأسر والأفراد، وسنتحدث عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

من أهم الخدمات التي تقدمها منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني. ويمكن لكل المواطنين المستحقين أن يقوموا بالاستفسار عن وضعية ارتباطهم ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد. وهذا من أجل التعرف على مختلف التفاصيل مثل موعد صرف معاش الضمان وغيرها من الاستفسارات، ويتم الاستعلام من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المستفيد من البرنامج بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يتوجب عليه إدراج البيانات الشخصية المطلوبة من المنصة، وهي رقم الضمان الاجتماعي الخاص به ورقم السجل المدني، بالإضافة إلى الكود المرئي.

ثالثا: بعد ذلك يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “ظهور”، وفي الأخير ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بالهاتف

يمكن لكل المستحقين أن يقوموا بـ استعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بالهاتف من خلال الاتصال على الرقم 0112915588. بعد أن يسمع المستخدم الرّد الآلي يجب أن ينقر على الرقم 1، ويتوجب عليه أن يتبع التعليمات المطلوبة، بما فيها رقم التعريف. بعد ذلك يقوم بالاستماع إليها ثم يسجل رقم الضمان الاجتماعي، ويمكنه استخدام رقم الضمان من أجل الاستفسار عن الأمر.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لمن يستعلم عن حاسبة الضمان المطور الجديد، يجب عليه تحصيل الدخل العام للأسرة. ثم يخصم 50٪ من الدخل، وبعدها يضيف إجمالي الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة، ما عدا برامج الدعم والمعاقين. في الأخير تتم المقارنة المجموع بالحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب، وحسب الاستحقاق الشهري(1100 للعائل، و550 لكل فرد في الأسرة).

بهذا نصل معكم إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني. وهو يهم العديد من مواطني المملكة الذين قاموا بـ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتم قبولهم حسب توفر شروط استحقاق الضمان، ويمكن أن يتم الاستعلام أيضا من خلال الاتصال على الرقم الذي أشرنا له في المقال.