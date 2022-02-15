طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتقديم متاح بـ منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن حكومة المملكة تسعى لتقديم الدعم لكل الأفراد العاطلين كما تمنح لهم فرص تدريب وتأهيل من أجل الالتحاق لعمل يوفر لهم معيشة كريمة، كما أنّ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يتيح للأفراد الحصول على الإعانة المادية التي تمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية، ولكن تم وضع شروط الضمان الاجتماعي الجديد من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلا، ونجد الكثير من المواطنين يرغبون في التقديم على الضمان الجديد الذي استحدثته حكومة المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة من صرف معاش الضمان المطور في حساباتهم كل شهر، وهو يعتبر من أهم برامج الدعم الحكومي في السعودية في الوقت الحالي، وسنتحدث عن طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي للبطالين من خلال مقالنا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وهذا من أجل الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي، والذي يصرف بشكل شهري في حسابات كل المستفيدين ممن يستوفون شروط استحقاق المعاش. ويوفر هذا البرنامج الدعم النقدي لهم ويساعدهم على التغلب على الظروف المعيشية القاسية، ويتم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإنترنت.

بعد الدخول للصفحة الرئيسية، يحدد المستخدم قائمة الخدمات الإلكترونية.

ينقر على “مستخدم جديد” ثم يدرج كافة البيانات والمعلومات الخاصة به في الإطارات المخصصة لذلك، ثم يضغط على التالي.

يدوّن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص به بالإضافة إلى بقية البيانات المطلوبة من الموقع.

في الأخير يضغط على زرّ التسجيل، وبهذا يكون قد أتمّ عملية التقديم.

شروط استحقاق العاطلين لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بوضع شروط الضمان الاجتماعي، وهذا من أجل ضمان وصول الدعم النقدي لمن يستحقونه فعلا، ولعل أهم شرط هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، ما عدا المرأة المطلقة والأرملة ممن لهن أبناء سعوديون، وكذلك المعاقين غير القادرين على العمل، كما يجب أن يكون المتقدم مقيما بصفة دائمة في أراضي المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحضر العاطل كل الأوراق الثبوتية التي تثبت وضعه، كما لا يجب أن يكون قد تجاوز سن 35. ولا يجب أن يكون العاطل قد قام بالتسجيل في مؤسسة التأمين الاجتماعي من قبل. وأن يرفق أثناء تسجيله كل المستندات الدالة على عدم استفادته من إعانات مادية. كما يلزم توفير التقارير الطبية التي تثبت عجزه عن أداء العمل بسبب الظروف الصحية، مع توفير أوراق تثبت أنه لا يملك عقار.

بهذا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ثم انتقلنا بين الأسطر لذكر لكم شروط استحقاق معاش الضمان للعاطلين، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المقال.