نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب منح أراضي مجانية من مؤسسات الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح أراضي مجانية من أفضل الحلول التي يتم اللجوء إليها لمن لا يجد مسكن مناسب للإقامة به مع أفراد الأسرة، وهناك العديد من الجهات في المملكة العربية السعودية أعلنت عن تقديم مساعدات الدعم السكني وأيضًا فرصة حجز أرض مجانية من بينها وزارة الإسكان السعودية الحكومية، كما أن الديوان الملكي له بصمة واضحة في تقديم أنواع مختلفة من المساعدات، والخدمات الإلكترونية ومن بينها استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي وسوف نُطلق رابط تقديم الأراضي المجانية من جهات عديدة.

منح أراضي مجانية

ساهمت العديد من الجمعيات الخيرية مع وزارة الإسكان في تقديم الدعم السكني والوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في الحصول على مسكن جاهز، ولكن قد يكون لدى البعض رغبة في الحصول على منح أراضي مجانية لبنائها كما يرغب ولهذا ينبغي تقديم منح الأراضي 1443 من منصة سكني وزارة الإسكان على سبيل المثال وذلك من خلال موقع سكني الإلكتروني (sakani.housing.sa).

فعند تسجيل الدخول إلى المنصة اطلع على كافة تفاصيل حجز أرض مجانية من الموقع وقم بتسجيل طلبك، وتقوم الوزارة من خلال اللجان المعنية بالأمر بفحص كافة الطلبات المرسلة إليها والرد في أقرب فرصة على المواطنين.

منح أراضي الديوان الملكي 1443

وهناك أيضًا منح الأراضي المجانية التي يقدمها الديوان الملكي، والتي لا تحتاج من المواطنين إلا فقط تقديم معروض مناسب يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل منها:

بدء كتابة المعروض بتحية الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا تحية رئيس الديوان.

ثم اكتب حالتك الاجتماعية والمادية والتعثرات التي تمر عليك أيضًا.

اكتب الاسم بالكامل والعنوان وبياناتك.

بعد الانتهاء يتم إرسال المعروض من خلال البريد الممتاز السعودي إلى الديوان الملكي، وانتظر لحين قبول الطلب أو الرفض والرد عليك بالأسباب أيضًا، وقد أشار الديوان إلى أنه ينبغي إرسال مستندات ووثائق تؤكد على أن المواطن لا يوجد لديه مصدر دخل يؤهله إلى شراء أرض في أي مدينة من المدن السعودية.

وقد وضعت تلك الجهات شروط الأراضي المجانية لتمكين المستفيدين من الحصول عليها، وعلى رأس تلك الشروط الجنسية السعودية للمواطن المتقدم، ومحدودية الدخل أيضًا.