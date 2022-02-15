تخفيضات مميزة وتصل إلى 60% في العثيم السعودية الآن على كافة السلع

يقدم أسواق العثيم السعودية أجمل الخصومات والهداية نهاية الأسبوع وكل الخصومات والهداية متوافرة في كل فروع العثيم، وهذه الخصومات شاملة السلع الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال عروض وهدايا العثيم السعودية لهذا الاسبوع.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

تقدم أسواق العثيم خصومات على السلع الغذائية ومنها عصير برتقال، وبطاطس متوسطة الحجم، وصدور دجاج، وشيبس برينجلز حار، وجبن فيتا دنماركي، وحلاوة الجميل السادة، وجبن رومي فيكتو المصري، وخلطة زبدة إماراتي بلوك، وسريعة جبن الزهار ملح خفيف، وجبن الوادي قريش، وزيتون اليسا أسود، وزيتون فوود جايت أخضر ماموث، وسلطة هالي زيتون أخضر كامل، وزيتون يوناني كالامانا جامبو، ولبنة بينار طازجة، وحمص الكسبح بالطحينة، ومكدوس، وتفاح سلة أحمر وأصفر وأخضر، وتفاح رويال جالا، وجزر طازج، وخس، وتمر انتاج النخيل رطب سكري، وتمر انتاج النخيل خلاص ذهبي، وعنب أبيض، وطماطم محمي، وزهرة، وخس لولو، وتمر تمارا سكري رطب، وتمر الأصيل صقعي فاخر

تخفيضات العثيم السعودية هذا الأسبوع

تحتوي تخفيضات العثيم على زود دونات شوكولاتة من بار، وزود كيكة اللوز والبرتقال، وتورتة صغير مدور، وكنافة بالقشطة، وكوكيز الشوكولاتة ديلوكس، ومعمول أساور بالبر، وكرواسون بالزبدة ميني عشر حبات، وزود شابورة بالزبدة وحلة البركة، وزبيب متوسط الحجم، وترمس استرالي عادي، وعدس أحمر، وحب هيل زدني، وهريس حب، وقهوة برية عربي، وأكياس شاي بريتش انجليزي، وبسكويت شاي هالي، وبسكويت سفوري أوري كريمة فانيلا، وعسل هالي صافي، وعسل بورام الغابة السوداء، وجبن زدني كريم، وكاكاو بانو بودرة، وخليط كيك هالي شوكولاتة، وكريمة بنكهة الفانيلا للتزيين ويبي، وقشطة فيكتو، وحليب هائل سائل، وكاتشب طماطم فيكتو، وبازلاء خضراء هورتكس، وبيكربونات الصوديوم رياض فوود، وذرة حلوة العثيم حب كامل، وعصير هالي ليمون مركز، ومشروم تان شرائح، وصلصة طماطم هالي، وحمص اديليا حب زجاج، وأرز الزوادة برمل مزة، وأرز باب القصر بسمتي أبيض، وأرز فيكتو سيلا بسمتي، وزيت زيتون شايني جولد متبقي، وزيت فيكتو للطبخ، وهيل فيكتو هندي أخضر، وسكر أبو فهد ناعم، وزيت زيتون كوبوليفا زجاج، وخضار مشكل مونتانا مجمدة، وملوخية مونتانا مجمدة.