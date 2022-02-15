منصة سلفة تقوم بأسرع عملية تمويل في خلال 15 دقيقة فقط يمكنك التسجيل والحصول على سلفتك

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية والتى انطلقت بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية . حيث انها قد منحت لكافة المواطنين السعوديين قرض بدون تحويل الراتب . والذي يصل الى 5000 ريال سعودى يمكنه من خلاله سد الاحتياجات الخاصة بة والاسرية او عمل مشروع صغير يسد به الديون الخاصة بة . وانه وبالرغم من انتشار فيروس كورونا اللعين الذى أثر بشكل سلبى على حياة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . إلا أن المملكة حرصت على أن توفر لهم عيشة هنية وكريمة . فأنها قد قدمت لهم الكثير من التمويلات المالية التى تساعدهم فى الحياة . وقد امتازت منصة سلفة عن غيرها بالكثير من المميزات . فأنه يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على تمويل شخصى باسرع وقت . فأنه وفي خلال 15 دقيقة فقط يحصل علية المتقدم بشكل فورى وسريع . ويتم بشكل الكترونى بدون اى مجهود او اى تعقيدات . ونحب أن نوضح لكم أن جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام كيفية حصول المواطن السعودي على قرض من منصة سلفة الالكترونية .

كيفية الحصول على قرض من منصة سلفة بالسعودية

نوضح لمتابعينا الكرام كيف تحصل على قرض من منصة سلفة بدون تحويل الراتب قد يصل الى 5000 ريال سعودى وبالتالى عليك اتباع الخطوات الاتية :

اولا : قم بالدخول على الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بتسجيل الدخول وايضا البريد الالكترونى الخاص بة وبعدها قم بإدخال كلمة المرور وقم بالضغط على تسجيل الدخول .

ثالثا : عليك أن تحدد التمويل التى ترغب فية من خلال الدخول علي ايقونة تمويل شخصي والتي يمكنك من خالها تحديد ماتريده من سلفتك والمبلغ المالي وكذلك عملية السداد التي تتمكن من خلالها اختيار طريقة السداد التي تناسبك .

رابعا : قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم رباعى ، كلمة المرور ، رقم الهوية الوطنية الخاصة بك

خامسا : عليك مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها

سادسا : قم بالضغط على كلمة موافق لجميع الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .

سابعا : عليك الضغط على كلمة ارسال طلب التقديم .

شروط الحصول علي سلفتك من سلفة الالكترونية بالسعودية

قامت منصة سلفة الالكترونية بوضع بعض الشروط يجب ان تقوم بمراعاه والتأكد جيدا من ان تكون متوافرة لديك للحصول علي سلفتك من منصة سلفة الالكترونية

اولا / يجب ان تكون سعودي ومقيم داخل المملكة العربية السعودية . ثانيا / يجب ان لا يترواح عمرك وانت متقدم علي طلب سلفتك مابين عمر 16 عاما وعمر 60 عاما . ثالثا / قد ان تكون من العاملين بأحدي القطاعات داخل المملكة العربية السعودية العام او الخاص لكي تتمكن من الحصول علي سلفتك . رابعا / وللعلم كما ذكرنا لمن اراد سلفة حلال هو في يد امينة وسريعة ايضا . فأن منصة سلفة تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معاها تمام التوافق الديني . فلا تقلق فهي شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

فى النهاية عرضنا لجميع متابعينا الكرام نبذة عن منصة سلفة الالكترونية و كيفية الحصول على قرض من منصة سلفة يصل الى 5000 ريال سعودى بدون تحويل الراتب ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم وان نكون افادنكم .