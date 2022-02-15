كيفية تقسيط فاتورة المياه في السعودية 2022

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عمر شويل - جدة يلجأ كثير من الناس إلى الدفع بالتقسيط، سواء كان ذلك متعلقًا بالفواتير أو السلع، فيما يُمكن تقسيط فاتورة استهلاك المياه في السعودية 1443 من خلال القنوات الرقمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بدلا من الذهاب إلى أحد مقرات الشركة ودفع الفواتير، وهو ما يكشف عن تطور الشركة في تقديم الخدمات للمشتركين واتباع منظومة الرقمنة التي انطلقت في المملكة لتكون هي الأساس والأسلوب المتبع وفق رؤية 2030 التي تهدف الحكومة منها الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

خطوات تقسيط فاتورة استهلاك المياه في السعودية 2022

وأوضحت شركة المياه الوطنية في السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات تقسيط فاتورة استهلاك المياه في السعودية 1443 من خلال القنوات الرقمية، وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدّخول عبر القَنَوات الرّقمية. اختيار عرض الفواتير، من تفاصيل الحساب. النقر على طلب تَقسِيط الفَاتُورة. استكمال الخَطوات المَطلوبة.

كيفية طلب خدمة الإقفال المؤقت لعداد المياه

وفي حالة رغبة المواطن أو المقيم في السعودية، لا بد من تقديم طلب خدمة الإقفال المؤقت لعداد المياه، وذلك لضمان عدم تأثّر الفواتير أو حدوث أي تسربات للمياه، ومن الممكن إنجاز هذه الخدمة وفقًا لما أوضحته الشركة المياه الوطنية، على النحو التالي:

تسجيل الدّخول عَبر القَنوات الرّقمية.

النقر على قائمة الخدمات.

اختيار إقفال مُؤقّت لعدّاد.

تحديد سبب إيقاف العدّاد.

تقديم الطّلب.

رقم شركة المياه الوطنية الجديد

ووفّرت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، رقمًا جديدًا، يُمكن الاتصال عليه للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء للاستفسار عن أي معلومات بشأن إمكانية تقسيط الفواتير وهو 920001744، إذ يُمكن التواصل عن طريقه من أي مكان في المملكة، على مدار الساعة طوال الأسبوع، كما يمكن استلام الشكاوى من خلاله، سواء بشأن انقطاع الخدمة أو وجود تسرب في المياه أو كسر في إحدى المواسير الموصلة للمياه.

كما أتاحت الشركة رقمًا للطوارئ في حالة حصول أي عطل، لترسل الشركة فريق عمل على وجه السرعة لحل المشكلة، وعدم إهدار المياه وهذا الرقم هو 8004411110، إذ يمكن الاتصال عليه من أي مكان في السعودية والمتابعة مع المسؤولين من خلاله.