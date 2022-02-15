بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل وبدون رسوم علي أطول مدة سداد

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بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل ، عرض تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، وبمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لهم ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.
بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل
تمويل سريع وفورى بدون كفيل ولا ضمانات ، ويمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة منه بأقل راتب شهري ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً الاستفادة من هذا العرض التمويلي باسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد
- قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- التمويل الشخصي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأقل راتب شهري.
- العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- توفر شركة اليسر عرض التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تسمح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- أنتجت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية ، إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط تمويل شركة اليسر ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
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