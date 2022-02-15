بدون مقدم وأول قسط مجاني لعروض سيارات للمواطنين والمقيمين دون كفيل

توفر العديد من الجهات الموثوقة في المملكة العربية السعودية خدمات لتقديم عروض السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، والتي يلجأ لها المواطن السعودي أو المقيم للاختيار بين أفضل العروض التي تناسب متطلباته الشخصية، فسواء كنت ترغب في شراء سيارة أحلامك فتوفر لك مجموعة من الشركات والبنوك السعودية خدمة الحصول على السيارة بشروط وضوابط محددة، وأبرز ما يفضله العميل في هذه العروض هي سهولة الإجراءات وسهولة المتطلبات التي قد تطلبها تلك الشركات أو البنوك.

عروض سيارات 2022 الجديدة

احصل على أفضل العروض للسيارات الجديدة والتي تمتاز بالقوة والمتانة، قرض شخصي للنساء بدون كفيل، وأفضل أنواع السيارات لموديل 2022، ومن أهم ما يميز هذا التمويل بأنه بدون كفيل وبدون مقدم، والرسوم الإدارية 0%، وأيضاً هناك بعض المزايا المتنوعة والتي ستتمكن من الحصول عليها عند حصولك على العروض للسيارات، شروط الحصول على الأسر المنتجة، والعرض سوف ينتهي في 28 فبراير عام 2022، ومتاح الحصول على التمويل للمواطنين والمقيمين بأقل قسط شهري، والقسط الأول مجاني ويحتسب من ضمن فترة السداد والتي تصل 60 شهرا، كما يتاح لك أن تحصل على السيارة التي تبحث عنها والمفضلة بينها وبين أنوع عديدة من السيارات حتى تحصل على الأصلح لك.

سيارات 2022 من شركة عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل أنواع السيارات الجديدة والمستعملة بأقل قسط شهري على دفعات شهرية، تمويل مليون ريال للسيارات براتب 1900 ريال، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر لك حاسبة التمويل والتي من خلالها ستتمكن من الحصول على أفضل سيارة لك بعد المقارنة بين السيارات، ويوفر لك عروض سيارات جديدة لسيارات هيونداي، تويوتا، جيلي، كيا، سوزوكي، إذا كنت مقيم أو مواطن سعودي ستحصل على التمويل بإجراءات بسيطة ولكن يجب أن تكون مستوفي الشروط والمتطلبات المعلن عنها من قبل الشركة.

شروط الحصول على عروض السيارات

يجب أن تكون موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال.

أن يكون الموظف بالقطاع الخاص لا تقل مدة خدمته عن 3 شهور، أما الموظف بالقطاع الحكومي لا تقل عن شهر.

يجب أن يكون السجل الائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بدون كفيل.

يصلح التمويل والعروض للمتقاعدين.

خطوات طلب تمويل السيارات من شركة عبد اللطيف جميل

يتم توفير أفضل العروض للسيارات ومن بينها عروض سيارات تويوتا 2022 والتي تكون بأعلى سعر وأقل قسط شهري، فقط اختار الأنسب لك ويمكنك التقدم لطلب التمويل عن طريق التوجه إلى أحد الفروع داخل المملكة، أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على التمويل، مع تقديم المستندات والأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة، رخصة القيادة وصورة طبق الأصل منها، والدخل الشهري وتعريف الراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، والعنوان السكني وإثبات ذلك، وتعبئة نموذج طلب التمويل السيارات الجديدة أو المستعملة.