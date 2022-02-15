الإجازة الإلكترونية وخطوات أصدارها والاستعلام عنها والإجازات المرضية في قانون العمل

الإجازة الإلكترونية وخطوات أصدارها تتم هذا وفقاً لمجموعة كبيرة من الضوابط، التي تسري بين قنوات الاتصال وأطراف الإجازة المرضية، وهي ما تشتمل عليه جهة العمل وكذلك الموظف المريق، و الجهة الصيحة التي يتبع إليه المستفيد، تعنى هذه الخدمة بالإصدار الإلكتروني للإجازات المرضية من خلال ربط الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يتم مشاركته مع المستفيد النهائي وهو الفرد، إلكترونياً من خلال الرسائل النصية وخاصية الطباعة عن طريق البوابة، وإن الخدمة تستهدف بناء قاعدة بيانات كبيرة لحفظ التقارير الطبية المختلفة، كما يتم العمل على ضبط الإجازات المرضية، سواء أكانت مرضية أو إدارية وهذا وفق لمجموعة من القوانين المحددة، يتم تسجيل الممارسين الصحيين الذي يتم اعتمادهم من قبل الجهات الصحية المختلفة.

الإجازة الإلكترونية وخطوات أصدارها

الدخول على المنشأة بشكل إلكتروني لمنصة صحة. يتم اختيار خدمة التقرير الطبي ثم الدخول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالإجازات المرضية. إدخال البيانات بصورة طلب الخدمة ويتم التحقق منها وكذلك استرجاعها بشكل إلكتروني . بعد ذلك يتم إدخال البيانات المخصصة للإجازات المرضية وهذا على حسب توصية الطبيب المختص بالحالة. ثم بعدها يتم إرسال الطلب من أجل المراجعة بشكل فوري. يقدم ممثل المنشأة الطلب للمراجعة. ثم يتم التدقيق في الطلب من قبل المختصين ثم يتم الموافقة عليه. وفي حالة إن تم الموافقة على الطلب سيتم مشاركته بشكل إلكتروني. ثم إرسال رسالة نصية للمريض تتيح له طباعة الإجازة الخاصة به. وفي حالة إن لكم يتم الموافقة عليه سيتم إرسال رسالة للمستفيد من خلال وزارة الموارد البشرية.

كيفيه الاستعلام عن الإجازة المرضية

الدخول إلى المنصة الرسمية بشكل إلكتروني. ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن الإجازات المرضية المختلفة. يتم الذهاب إلى الصفحة المخصصة للاستعلام. إدخال الرمز الخدمة وكذلك يتم كتابة رقم الهوية. ثم كتابة رقم الإقامة ليكون بديل عن رقم الخدمة. يتم النقر على الاستعلام. ثم الانتقال إلى صفحة البيانات الخاصة بالإجازات المرضية.

الإجازات المرضية في قانون العمل