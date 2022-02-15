التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي وأهم شروطه في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من المزارعين والأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في برنامج ريف الموجه لكافة العاملين بالقطاع الزارعي وخصوصا مع اقتراب موسم الدعم الريفي وزيادة عدد المستفيدين، حيث يقدم لهم البرنامج خدماته المتعلقة بالدعم الريفي الذي يساعد في توفير كافة احتياجات المواطنين في المملكة ويمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيا عبر منصة برنامج ريف وسنوضح لكم خطوات التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي واهم شروطه وأهدافه.

برنامج ريف للدعم المادي

برنامج ريف هو برنامج مقدم من حكومة المملكة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والذي بدأ فعالياته منذ أن أمز الملك سلمان بن عبد العزيز 2019 بانطلاقه من اجل دعم كافه الأسر الريفية والمزارعين في المملكة العربية السعودية.

أهداف برنامج ريف

تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين في المملكة.

وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

تحسين نمط الحياة من القطاعات المتنوعة سواء من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل والفاكهة.

زيادة الإنتاج والدخل القومي الوطني في المملكة.

التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى لمنصة ريف.

ثم ادخل ختار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم قم بكتابة اسم المستفيد من الدعم.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم اكتب رقم الهاتف الخاص بك للتأكد.

بعد ذك اكتب كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ستصلك رسالة نصية تأكيدية على الهاتف الخاص بك.

وأخيرا قد تم التسجيل في برنامج ريف بنجاح.

شروط التسجيل في برنامج ريف