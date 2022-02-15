خصومات هائلة والكل الرابح مع هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع

يقدم بنده السعودية في نهاية كل أسبوع أروع الخصومات والهدايا على جميع السلع المتواجدة به، ومن أهم هذه العروض هو إذا قمت بشراء سلعة غذائية سوف تأخذ قطعة هدية من نفس النوع، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال خصومات وهدايا بنده السعودية.

عروض هايبر بنده السعودية

شوكولاتة مينيز بنكهة الكراميل والبندق من جالكسي، وحلوى بالفواكه والفراولة والبطيخ من مينتوس، وشكولاتة بنكهة الحليب من مالتيزرز، وشوكولاتة كريسبي من إن آند إمز، ومكعبات سكر كبيرة الحجم من النحلة، وخليط كيك بنكهة الشوكولاتة الداكنة، وشوكولاتة الحليب من فوستر كلاركس، وخلطة الكفتة المشوية من كنور، وخلطة برجر اللحم من كنور، وحمص جاهز من مانديز، وتونا لحم خفيف من بوتان، ومرتديلا بقري بالفلفل والزيتون من حلواني اخوان، مرتديلا دجاج بالزيتون من حلواني اخوان، ولوز صنوبري، ومسحوق بابريكا حلو وحار، وبرغل تركي ناعم، وزنجبيل بودر ناعم، وحمص حب.

عروض بنده السعودية اليوم

معمول بالتمر بالحجم الصغير، وبسكويت مصري مدور، وكيك انجليزي من ماربل، وشرائح خبز أسمر من لوزين، وكب كيك بحشوة الكراميل من لوزين، وكب كيك بحشوة الشوكولاتة من لوزين، وكب كيك بحشوة الفراولة من لوزين، وخبز التورتيلا من إم إف، وفطيرة الكرواسون بحشوة الجبن من لوزين، وكب كيك بحشوة كريمة الفانيلا من نحول، وخبز برجر أبيض بالسمسم من يومي، وبراوني بشرائح الشوكولاتة من صباحو، ومعمول بالتر من خلاص، ودونات من فوشية، وخبز برجر بالسمسم من فوشيا، وشرائح خبز أبيض من هرفي، وزبادي طازج قليل الدسم من نادك، وزبدة غير مملحة من نادك، وجبنة مثلثات ثمانية قطع من نادك، وجبنة موزاريلا مبشورة من فرسانا، وجبنة كريمي من فيلادلفيا، ولبنة تركي من داري، وجبنة موزاريلا مبشورة من بريزيدن، وجبنة فيتا الطعم الأصلي من فالبريسو، وزبدة فرنسية مملحة من بريزيدن، جبنة مربعات كيري أربعة وعشرون قطعة، ولبنة من بينار، وجبنة شيدر قابلة للدهن الأصلية من كرافت، وكريمة الطبخ الأصلية من كرافت، وزبدة غير مملحة من لورباك، وجبنة قشطية سهلة الدهن من كيري، وشرائح جبنة سندوتش من البقرة الضاحكة.