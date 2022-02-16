tawasol مساعدات الديوان الملكي royalcourt.gov.sa والتي يطلبها العديد من فئات المجتمع بالمملكة الراغبين في الحصول على الدعم المالي أو المعونة العاجلة من الجهات العليا بالمملكة، كما يتطلع الجميع التعرف على خطوات تقديم معروض الطلب الخاص بالإرسال وطريقة تقديمه إلكترونيا أو ورقيا، ونقوم في موقعنا المتميز ثقفني بشرح الخطوات السريعة والمبسطة للتعرف على كيفية التقديم.

tawasol مساعدات الديوان الملكي royalcourt.gov.sa في 3 خطوات (سداد دين – أراض مجانية)

يسعى ألف البشر من المملكة العربية السعودية للتعرف على كيفية التراسل والتواصل مع الديوان الملكي السعودي، لتقديم الطلبات التي يعجزوا عن تقديمها للمؤسسات الأخرى، بينما تسعى المئات من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاص إلى تقديم الدعم المطلوب إلى المواطنين والاستجابة إلى طلباتهم إلا أن المواطن يثق بشكل أكبر في الديوان الملكي السعودي لما فيه من إحساس بمشاكل واحتياجات الشعب والاستجابة الأسرع لهم، بينما يستقبل الديوان العشرات من الطلبات يوميا عبر البريد السعودي والبردي الإلكتروني للمكتب وأيضا اتصالات على الأرقام الهاتفية المتاحة له، ويتم الرد في وقت سريع على الطلبات.

خدمات الديوان الملكي السعدي للمواطنين

يقوم باستقبال طلبات المواطنين على مدار اليوم في أوقات العمل الرسمية لعمل موظفي الديوان، من التاسعة صباحا وحتى الراعبة عصرا.

يتم الرد على الطلبات خلال أربعين يوم بالقبول أو الرفض ويقدم خدمة استقبال الشكاوى من المواطنين.

يقوم بتقديم دعم مالي عاجل للمحتاجين بعد التأكد وبيان حالتهم المالية للتثبت من الاستحقاق.

يتم تقديم سكن عاجل مجاني كإغاثة للمكروبين أو المتضررين.

يقوم باستقبال طلبات الحصول على أراضي مجانية للسكن بمنحة لا ترد من الديوان.

يتم الإفراج عن الغارمين والمسجونين وسداد الديون عنهم.

تقديم طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي في 3 خطوات