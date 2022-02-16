رسالة قبول أهلية sbis.hrsd.gov.sa للمقبولين في الدور الثاني والمرحلة الثانية من الضمان المطور 1443 والتي تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إرسالها إلى المقبولين بمنصة الدعم والحماية، والتي تستمر في استقبال الطلبات الجديدة وتحديث البيانات والتظلمات حتى 23 مايو 2023، حيث يتم تفعيل رابط الضمان المطر فقط ولإلغاء كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالنظام القديم بعد استكمال قاعدة البيانات ونقل كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين إلى المنصة الجديدة بنظام رقمي أحدث.

رسالة قبول أهلية sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية (شعبان 1443) الاستعلام عن الراتب

يقوم المسجلين بالاتصال بشكل يومي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة عبر الرابط الجديد للضمان المطور، وأيضا عبر الأرقام المتاحة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للتعرف والاستعلام عن موعد نزول رسالة أهلية الضمان والتي يتلقاها المواطن عبر رسالة اس ام اس على الهاتف النقال له، وتتأخر الرسائل عن المواطنين بما يستدعيهم للاستعلام عن موعد إرسالها، وتقوم المنصة الخاصة بالوزارة على تويتر باستقبال الشكاوى والاستفسارات وتقوم بتجميع أكثرها تداولا ثم تقوم بالرد عليها لبيان الرد على العديد من التساؤلات.

دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعي للضمان المطور

كان الدخول الأكبر على المنصة لتسجيل البيانات ابتداء من 25 نوفمبر 2021 ويستمر حتى اليوم، إلا أن أعداد المستعلمين عن نتائج القبول قلت بشكل كبير، حيث قام المستفيدين الأقدم بتحديث البيانات الخاصة بهم لضمان الاستحقاق ونقل بياناتهم إلى منصة الضمان المطور بدلا عن منصة التسجيل القديمة، بينما استمرت المنصة في استقبال تسجيلات المواطنين للتسجيل للمرة الأولى والمقبولين فيها وأيضا غير المؤهلين للراتب فيها، حيث أعلنت الوزارة عدم قبول تظلمات وإنما عليهم الدخول والتسجيل بالمنصة مرة أخرى والتأكد من البيانات وأيضا شروط الاستحقاق.

كيفية الاستعلام عن أهلية المواطن