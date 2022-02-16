إعفاء من سداد قروض بنك الراجحي بقرار ملكي للمتعثرين بالسعودية ورابط التقديم

التقديم علي طلب إعفاء مصرف الراجحي وشروط الحصول علي طلب الإعفاء من باقي الأقساط المتبقية لجميع عملائه المتعثرين والمحتاجين في السعودية، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإعفاء لبعض المواطنين السعوديين طبقا للشروط الخاصة وليس الجميع في حالات الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي الذي يمنعه من ممارسة العمل مرة أخري، ويعتبر مصرف الراجحي من اهم واشهر البنوك المتواجدة بالمملكة ويقدم عدد كبير من الخدمات والاستثمارات التي تهم المواطنين السعوديين والموظفين في القطاع الخاص والحكومي، فقد يقدم مصرف الراجحي إعفاء من سداد أقساط القروض تحت شروط وضوابط محددة الواجب توافرها عند التقديم.

إعفاء مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي اهم المصارف الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة التي تتناسب كافة الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل المنخفض، كما يقدم أيضا تمويلات شخصية منها قرض بدون وظيفة وقرض النساء وقرض بدون كفيل وغيرها من أشكال القروض التي منحها بنك الراجحي من اجل دعم المواطنين لإنشاء مشاريع صغيرة خاصه بهم ومميزات تسمح لهم بحياة كريمه بشكل افضل، حيث اصدر بنك الراجحي قرار بإعفاء من سداد الأقساط المتبقية علي العميل ولكن هذا يأتي ضمن شروط وضوابط وضعها بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط طلب إعفاء مصرف الراجحي

قام بنك الراجحي بتحديد بعض الشروط يجب توافرها من اجل إسقاط القرض الذي حصل عليه العميل من بنك الراجحي وهذه الشروط عبارة عن:

إعفاء العميل من السداد في حالة الوفاة لا قدر الله. إعفاء العميل في حالة الإصابة أو المرض الخطير أو العجز الكلي يجعله غير قادر علي ممارسة العمل. إعفاء المواطنين المتعثرين في حالة التعرض لضائقة مالية وعدم القدرة علي باقي السداد الأقساط. تقديم المستندات وبيانات القرض وصورة من الهوية الوطنية. هذه الحالات يتم إعفاء باقي أقساط القرض من بنك الراجحي.

كيفية التقديم علي طلب إعفاء مصرف الراجحي

إعفاء مصرف الراجحي من سداد أقساط القروض والتقديم عبر الموقع الالكتروني الرئيسي بكل سهولة، وتكون خطوات التقديم كما يلي: