رفع ايقاف الخدمات ومنع السفر الذي يسعى إليه كافة الموقوفين ويتطلعوا إلى التعرف على الطريقة والموعد المقرر للتقديم والتسجيل وموعد السماح بعودة الخدمة للموقوفين، كما نقوم بعرض الخدمات التي يتم نزول العقوبة فيها عن المتقاعسين عن الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم والنفقات المالية وسداد القروض للمصارف السعودية، وتهدف وزارة العدل بوقف الخدمة أن يلتزم كل مواطن بما عليه لتستمر عجلة المجتمع في السير الآمن.

رفع ايقاف الخدمات ومنع السفر (بوابة ناجز – أبشر) شروط الرفع الإلكتروني najiz.sa وزارة العدل

يسعى مواطني المملكة للحصول على كافة حقوقهم المالية والخدمية بينما تسعى المؤسسات لاستمرار عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي فيها، حيث يؤدي عدم الوفاء بالالتزامات أن تتوقف عدد من الأنشطة وضياع الحقوق، وخاصة حقوق الاسرة والمصرف والمؤسسات الاقتصادية والحكومية بما يضر بها بشكل كبير، وتقوم عدد من المؤسسات بالتجاوز عن المتعثرين بينما يتم توقيع العقوبات على المتقاعسين او المتلاعبين.

الخدمات التي يشملها إيقاف الخدمات

الخدمات المرورية والتي تشمل استخراج الرخص الخاصة بالقيادة وتجديدها ورخصة السيارات.

خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين من السجل المدني.

عدم السماح باستخدام خدمة تجديد جواز السفر.

لا يتم السماح بالحصول على قروض وتتوقف أغلب الخدمات المصرفية، باستثناء الحصول على عوائد الودائع.

يمنع الموقوفين من السفر للخارج.

كيفية الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات يتم الدخول المباشر على “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم المستخدم بتحديد خيار تنفيذ. يتم اختيار الاستعلام عن طلب”. يقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الطلب. يتم تحديد التبعية إلى فرد أو مؤسسة. تحديد نوع الهوية وإدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. كتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. يتم الدخول مباشرة على “ رابط وزارة العدل “. يقوم باختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يتم تسجيل تاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل رقم وكود التوثيق. اختيار ايقونة “التالي”. يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.

ألية رفع الايقاف على الخدمات عبر ابشر أو ناجز وزارة العدل