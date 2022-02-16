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عمر شويل - جدة رابط تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي وطريقة تحديثه ، تسعي الحكومة السعودية دائما إلي التطور ومواكبة التكنولوجيا ، وذلك لخدمة المواطن السعودي ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ويعتبر العنوان الوطني احد الخدمات التي قامت المملكة بتقديمها لخدمة المواطنين في المملكة ، ومن خلال العنوان الوطني يستطيع المواطن الحصول علي كثير من الخدمات ، ويمكن من خلاله وصول الطرود البريدية والشحنات القادمة من داخل أو خارج المملكة ، وتسجيل العنوان الوطني يعتبر امر هام للمواطن السعودي ، حتي يسهل التوصل اليه بسهولة ، من خلال العنوان الوطني في البريد السعودي ، لذلك سنتعرف من خلال مقالنا علي رابط التسجيل ، وكذلك طريقة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ، وكيفية تحديثه ، وذلك من خلال السطور الآتية.
رابط تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي وطريقة تحديثه
جاءت اهمية العنوان الوطني ، وتسجيل عنوان وطني لكل مواطن ، لكي يكون لكل مواطن عنوان واحد ودائم للتسجيل في معاملات الدولة ، أو للتقدم لشغل وظائف مختلفة في المملكة ، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبريد السعودي ، وعند تغيير العنوان ، يجب الدخول مره اخري والتغيير للعنوان الجديد.
كيفية تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي
يعتبر تسجيل العنوان الوطني امر هام وضروري لكل مواطن ، وهي خدمة مجانية يقدمها البريد السعودي ، ويتم التسجيل من خلال البريد السعودي ، باتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:
- الدخول عبر الموقع الرسمي للبريد السعودي.
- من الصفحة الرئيسية يتم تسجيل الدخول علي قطاع الأفراد.
- الانتقال إلى الصفحة التالية صفحة إدخال البيانات.
- يتم اختيار نوع الحساب وهو حساب أفراد.
- ادخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ، مثل اسم المستخدم ، ورقم الهوية ، وكلمة المرور ، وإدخال الرمز المرئي المكون من اربع أرقام علي الصورة.
- الضغط على تسجيل الدخول.
طريقة تحديث العنوان الوطني
تتيح هذه الخدمة للمواطنين تحديث عنوانهم الوطني من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ، حتي يسهل مراسلاتهم ، ويمكن تحديث العنوان الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية :
- تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط على بدء الخدمة.
- يتم اختيار تعديل العنوان أو إثبات العنوان.
- إذا تم اختيار تعديل عنوان ، يتم تعبئة المعلومات المطلوبة.
- في حالة اختيار إثبات العنوان ، يتم استعراض الإثبات ، ويمكن طباعته.
- بعد اتباع هذه الخطوات ، سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.
ويمكن التواصل مع مؤسسة البريد السعودية ، من خلال الرقم الموحد 19992 ، أو زيارة أحد مكاتب البريد السعودي ألموجوده في أنحاء المملكة العربية السعودية.