مركز قياس الوطني الجديد نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق 1443-2022

هنا رابط نتائج مركز قياس الوطني برقم الهوية ورمز التحقق حيث تم الإعلان من خلال موقع قياس عن ظهور النتائج الخاصة بالطلاب، ويتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة به بطريقة إلكترونية ومجانية تمامًا، بدون دفع أي نوع من أنواع الرسوم، وهذه الاختبارات هي التي يتمكن من خلالها الطالب من دخول القسم أو التخصص الذي يرغب به في الجامعة، بالنسبة إلى التخصصات التي تشترط اجتياز تلك الاختبارات.

رابط نتائج مركز قياس الوطني

يمكنك الحصول على النتيجة الخاصة باختبارات قياس عبر الرابط الرسمي المخصص لها ومن خلال اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالدخول إلى رابط موقع قياس على الإنترنت.

قُم بإضافة رقم الهوية الخاص بك.

ثم اكتب كلمة المرور، رمز التحقق المرئي.

اضغط على جملة تسجيل الدخول.

اختار نوع الاختبار الذي ترغب في معرفة النتيجة الخاصة به.

اضغط على بحث.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن النتيجة الخاصة بك عبر استخدام الرقم الخاص بالسجل المدني، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع قياس.

اكتب رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور حتى تتمكن من الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

قم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بالاختبارات.

اضغط على الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني وكتابته.

اكتب الرمز المرئي أمامك.

عند الضغط على بحث سوف تظهر نتيجة الاختبار.

كيفية طباعة نتائج قياس 1443

يوفر لك الموقع إمكانية طباعة النتيجة الخاصة بك، حيث يمكنك طبعها واستخدامها في أي شيء تريده، وهو ما يتم عبر هذه الخطوات: