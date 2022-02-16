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عمر شويل - جدة خطة ازالة عشوائيات جده ، كانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت عن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة ، وقد قامت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني بنشر أسماء الأحياء المقرر إزالتها في جدة ، ومواعيد إبلاغ سكان في تلك الأماكن أو مواعيد فصل الخدمات عنها ، وتضمنت الخطة الزمنية مواعيد البدء في عمليات الإزالة ، وكذلك مواعيد الانتهاء من أعمال الإزالة ، وموعد رفع الأنقاض ، وإجمالي المساحة التي سيتم إزالتها ، وقد كشف أمين محافظة جدة عن الأحياء العشوائية الموضوعة بخطة الإزالة ، وتبلغ حوالي 43 حي من اصل 64 حي موجود بجدة ، أما عن باقي الأحياء الباقية والتي تبلغ 30 حي فإنها ستخضع للتطوير فقط ولا يتم ازالتها ، وقد سميت هذه الخطة باسم الإزالة الذكية لعشوائيات جدة ، و الأحياء التي سيتم إزالتها ، الغالبية منها منازل مهجورة أو عشوائيات مبنية ولا تستطيع دخولها ، وقد انتشر العديد من الأخبارعن ازالة عشوائيات جده ، وبدا يتساءل سكان جدة عن الأماكن التي ستشمل الإزالة ، ولكن أمانة محافظة جدة أوضحت الامر ، وبينت الاحياء التي ستقع في خطة الازالة ، والاجراءات التي سيتبعها سكان تلك المناطق ، للحصول علي تعويضات ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، في السطور التالية.

خطة ازالة عشوائيات جده

تسعي الحكومة السعودية لاتخاذ قرارات جيدة للقضاء على العشوائيات وتطويرها وتوفير كافة المرافق بها ، حيث أنها قامت بالتصريح بقرارات التنفيذ للكثير من المشروعات التي تخص تطوير الأحياء ، والقيام بإعادة البناء للوحدات السكنية الحديثة ، وكل ذلك وفقاً لمخططات الإصلاح العمرانية ، ولمواكبة خطة المملكة لعام 2030 ، وقد بدأت أمانة محافظة جده العمل بتنفيذ الخطة التي تخص العمل في نوفمبر بالعام الماضي 2021 ، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المتخصصة بتطوير الأحياء العشوائية القديمة ، والقيام بإعادة بنائها بطراز جديد وبنية تحتية سليمة وحديثة ومتطورة ، ومضاف لها الخدمات الأساسية والمرافق العامة ، وتشمل الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها 26 حياً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع ، بالإضافة إلى الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبد العزيز ، وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع ، فيما سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 27 نوفمبر 2022.

الأحياء العشوائية في محافظة جدة المقرر ازالتها

أعلنت أمانة محافظة جده ، عن المناطق والأحياء العشوائية المقرر ازالتها ، ومن هذه الاحياء ما يلي :

المطار(الربوة ،النزهة).

جدة الجديدة (السلامة).

الجامعة (الثغر).

العزيزية (مشرفة ، العزيزية ، الرحاب).

خزام ( بترومين ، غليل ، الثعالبة ، جنوب الروابي ، النزلة اليمانية ، القريات).

الشرفية ( الشرفية ، بني مالك ).

البلد ( السبيل ، الهنداوية ، العمارية ، الصحيفة ، البغدادية ، الكندرة)

موعد صرف تعويضات مناطق الازالة بجدة

أكدت أمانة محافظة جدة على ضرورة توفير جميع الوثائق ، للتقديم للحصول على التعويض ، وهذه التعويضات شاملة كافة المواطنين ، وذلك من خلال تقديم ما يثبت الملكية الشرعي بالنسبة للأرض والأنقاض ، أما المواطنين الذين لا تتوفر لديهم أي مستندات سيعوضون عن الأنقاض فقط ، وسيتم الصرف خلال 60 يوم من الآن ، وسيكون صرف التعويضات خلال ستة أشهر ، ويمكن الاطلاع علي التعويضات الخاصة بالازالة ، من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لأمانة جدة.

الأوراق المطلوبة لتعويضات جدة

حددت الأمانة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض وهي كالآتي :