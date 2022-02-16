شروط إستخراج رخصة القيادة والمستندات المطلوبة وكيفية حجز موعد إستخراج الرخصة

تزداد عمليات البحث الاخير في المملكة العربية السعودية حول رخصة القيادة، حيث تعتبر استخراج رخصة القيادة من اهم ما يشغل الكثير من المواطنين بالمملكة، وعن كيفية إستخراج رخصة القيادة والشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة وكذلك قيمة الرسوم على رخصة القيادة بأنواعها وكذلك كيفية حجز موعد بالمرور يكون موضوع مقالي اليوم نوضحة بالتفصيل بداخل المقال، وكذلك الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للمرور،وكذلك مايتطلبه الوافدين للحصول على رخصة قيادة وكم صلاحية الرخصة.

كيفية حجز موعد استخراج رخصة:

ادخل على رابط منصة أبشر للأفراد خدمات المرور.

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة اسم المواطن، وكلمة المرور المتعينة لفتح الحساب.

بعد ذلك، يقوم المواطن بالضغط على زر “الخدمات الإلكترونية”.

يتعين على الشخص المستفيد أن يقوم بالضغط على كلمة “خدمات المرور”.

بعد ذلك، يتم الضغط على اختيار “حجز موعد” من خلال القائمة الرئيسية.

يتم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج حجز الموعد.

يتوجه الشخص المستفيد إلى فرع المرور الأقرب إليه، حتى يتم استكمال باقي الإجراءات.

كيفية استخراج رخصة القيادة:

يقوم الفرد بالتقدم إلى أحد فروع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

ضرورة تقديم طلب استخراج الرخصة

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة.

يُعرض المواطن المستفيد على الكشف الطبي الخاص بالقيادة، على أن يتجاوز هذا الكشف بالإيجاب.

يقوم الشخص المستفيد بتحديد الموعد الخاص الذي يتم من خلال بإجراء اختبار القيادة

بمجرد أن يتم تحديد الموعد يتم اختيار المقر الخاص بالامتحان لإجراء اختبارات المرور في الموعد المقرر.

في لحظة الانتهاء من اجتياز الاختبار يحصل المتقدم على رخصة القيادة

ويمكن تحديد موعد لأداء اختبار القيادةمرة أخرى إذا كانت نتيجة الاختبار بالفشل.

الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة في السعودية:

ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لخدمات المرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر قد فرضت بعض الرسوم التي تم تقديرها من قبل إدارة المرور تابعة لقرارات الحكومة رسوم استخراج رخصة القيادة، وجاءت تكلفة 100 ريال سعودي لكل من (رخصة قيادة عامة – تصريح القيادة بشكل مؤقت – استخراج بدل فاقد من رخصة القيادة – بدل فاقد لرخصة القيادة العامة)، وقد حددت رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة تكون بمبلغ 40 ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية الحجز على تعلم القيادة في مدرسة القيادة السعودية بمبلغ 435 ريال سعودي.

الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج الرخصة:

إحضار عدد 4 صور شخصية للمواطن المتقدم حديثة.

ضرورة تقديم إيصال رسمي يفيد سداد رسوم الاستخراج.

صورة طبق الأصل من الهوية أو من جواز السفر الخاص بالمواطن.

التأكد من تعبئة ننموذج البيانات وإحضار صورة منه.

نسخة من الكشف الطبي موضح به حالة الشخص المتقدم

تقديم ما يفيد باجتياز كافة الاختبارات الخاضع لها الشخص المتقدم.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة: