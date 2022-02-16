متى ينزل التأهيل الشامل 1443 راتب شهر فبراير موعد صرف التأهيل لشهر رجب عداد النزول بالثانية

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عمر شويل - جدة متى ينزل التأهيل الشامل 1443 شهر رجب راتب التأهيل شهر فبراير 2022، من أكثر المواعيد بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يبحث المستفيدين من راتب التأهيل عن موعد صرف التأهيل الشامل لشهر رجب 1443، وكما هو معروف فإن موعد إيداع التأهيل الشامل يكون في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، في حالة إذا لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية، فإذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية تم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، وهذا هو ما حدث بالفعل في موعد صرف التأهيل الشامل شهر فبراير، فقد صادف يوم الصرف يوم السبت وهو عطلة رسمية فتم تأخير الصرف ليوم الأحد، ليكون الصرف يوم الأحد الموافق 27\02\2022.

متى ينزل التأهيل الشامل 1443

قراء موقع ثقفني الكرام سوف نوافيكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز بموعد إيداع راتب التأهيل بالتفصيل، مع إرفاق عداد تنازلي باليوم والساعة والدقيقة والثانية، ورابط استعلام التأهيل من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

موعد صرف التأهيل الشامل 1443 شهر فبراير 2022

كما ذكرنا سابقاً فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية، قد حددت يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف المبالغ المستحقة للتأهيل الشامل في حسابات المستفيدين البنكية، إذا لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وعليه فسوف يتم صرف راتب التأهيل الشامل لشهر رجب 1443، يوم الأحد بتاريخ 26\07\1443 الموافق 27\02\2022، هذا ويجب على المستفيدين تحديث بياناتهم باستمرار.

راتب التأهيل الشامل 1443 فبراير وكم راتب التأهيل

لم تحدد وزارة المالية مع وزارة الموارد البشرية راتب ثابت للمستحقين من دعم التأهيل الشامل. بل يختلف المبلغ المدفوع من شخص لآخر حسب حالته الصحية. فيكون 20000 عشرون ألف ريال سعودي إذا كان المستفيد يعاني من شلل كامل شلل رباعي. ويقل الراتب تدريجياً في الحالات الأخرى.

عداد نزول راتب التأهيل بالثانية

رابط استعلام التأهيل الشامل برقم الهوية

يتم الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل برقم الهوية إلكترونياً، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:-