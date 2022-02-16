نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر حتى 50,000 ريال سعودي في المقال التالي
شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر، شركة إمكان للتمويل داخل المملكة على تقديم أقوى العروض خلال شهر فبراير الحالي لعام 2022 م، وهذا جاء حيث أنها تعمل على تقديم تمويل ميسر أو تمويل إضافي ويكون بدون دفع أي رسوم إدارية إضافية فوق مبلغ التمويل، وذلك حيث أن مبلغ التمويل قد وصل إلى 50,000 ريال سعودي وذلك عند طلب التمويل الميسر، أو حتى التمويل الأصغر بالتعاون مع شركة إمكان للتمويل داخل المملكة العربية السعودية، يتم عمل هذا التمويل لقضاء وتسهيل خدمة المواطنين السعوديين داخل المملكة، كما أنه يتم إعطاء التمويل الميسر بدون أي رسوم وأيضا بدون كفيل سعودي وليست هناك حاجه إلى تحويل الراتب الشهري عن طريق إمكان للتمويلات المقدمة من مصرف الراجحي داخل المملكة.
شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر:
قامت شركة إمكان للتمويل داخل المملكة بالاعلان عن توفير تمويل ميسر وتمويل إضافي بدون أي رسوم إدارية وذلك خلال شهر فبراير الجاري، جاء هذا لتشجيع العملاء على القيام بطلب التمويل الميسر أو الإضافي، ولكن يجب العلم أنه لن تتم الموافقة على طلب التمويل إلا بعد إنطباق كافة الشروط والأحكام، هذه الشروط هي:
- أولاً يجب العلم أن التمويل الميسر يتطلب توفير دخل شهري هذا الدخل قد يبدأ من 2000 ريال سعودي، وذلك لعملاء بنك الراجحي فقط.
- ثانياً أما بالنسبة لمن هم ليسوا من عملاء بنك الراجحي. فيجب عليهم توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك مع شركة إمكان للتمويل.
- ثالثاً شرط أن يتم تقديم سجل ائتماني جيد لكل عميل من عملاء الشركة (إمكان للتمويل). والتابعة لمصرف الراجحي.
- رابعاً يجب على شركة التمويل إمكان توفير فترات عمل لا تقل عن ستة أشهر. وذلك للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط.
- خامساً يجب العلم أن السن المناسب للتقديم الإلكتروني هو ألا يقل عن 25 عام وألا يزيد عن 60 سنة. وذلك تبعا لشركة إمكان للتمويل والتابعة لمصرف الراجحي في السعودية.
- في النهاية أيضا يجب تقديم كافة الضمانات المطلوبة والمستندات الرسمية التي سبق الإعلان عنها داخل الشركة في المملكة وذلك للحصول على التمويل من شركة إمكان. وذلك حيث يجب تقديم إثبات الهوية الوطنية وملخص الراتب والمستندات الأخرى المطلوبة. كما يجب إرسالها جميعاً إلى الشركة لضمان الحصول على الموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان للتمويل.
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