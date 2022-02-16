موعد صرف راتب التقاعد مدني وعسكري لهذا الشهر فبراير راتب المؤسسة العامة للتأمينات عداد النزول

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد مدني وعسكري راتب شهر فبراير، موعد صرف رواتب متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد، من أهم المواعيد التي تشغل بال الكثير من مستفيدي معاش التقاعد سواء التقاعد المدني أو العسكري، وتحرص وزارة المالية السعودية في نزول رواتب متقاعدي التأمينات في الموعد المحدد، حتى يستطيع المتقاعدين شراء مستلزماتهم الضرورية.

كما أن وزارة المالية قد حددت يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، موعد محدد لصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتم تثبيت هذا الموعد ولن يتغير إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة، فقد يقدم يوم كما هو الحال في راتب التقاعد شهر فبراير، وقد يتم تأخيره يوم إذا صادف يوم الصرف يوم السبت، وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل الموعد لهذا الشهر فبراير 2022، وشروط استحقاق راتب التقاعد.

موعد صرف راتب التقاعد مدني وعسكري

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على صرف رواتب متقاعدي التأمينات في الموعد المحدد من كل شهر ميلادي، وتم تثبيت الموعد ليكون يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف كل شهر مما تم استقطاعه من قبل من راتب المستفيد وهو على رأس العمل، لذلك هو حق أصيل لهم تم خصمه من الراتب مسبقاً.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر فبراير

من المقرر أن يتم صرف رواتب متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات لهذا الشهر فبراير، يوم الخميس بتاريخ 23\07\1443 الموافق 24\02\2022، وعلى المستفيدين لمعاش التقاعد مراجعة حساباتهم البنكية في هذا الموعد، والتأكد من نزول المبالغ المستحقة لهم، وعند وجود أي مشكلة يجب التوجه إلى المؤسسة العامة للتأمينات أو البنك المختص بصرف هذه الرواتب.

المؤسسة العامة للتقاعد

هي مؤسسة حكومية سعودية كانت تتبع في السابق وزارة المالية. وتختص المؤسسة بتوفير رواتب المتقاعدين المدني والعسكري. وتهتم المؤسسة بتقديم كامل الدعم للمتقاعدين وتوفير الرواتب الخاصة بهم. من خلال تطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

عداد نزول راتب التقاعد

استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل