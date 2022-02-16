“عاجل” وزارة التعليم السعودية اختبارات نهاية الفصل الثاني حضورياً لجميع المراحل

وزارة التعليم السعودية اختبارات نهاية الفصل الثاني حضورياً لجميع المراحل، شهدت الساعات القليلة الماضية تساؤلات كبيرة جدًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية المختلفة من جانب الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور حيث يرغبون في التعرف على ما إن كانت الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية المختلفة حضوريًا أم لا، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بالإعلان عن الموعد الرسمي الخاص بالاختبارات النهائية لجميع الطلاب على مستوى كل المراحل التعليمية، كما قامت وزارة التعليم بالإعلان بشكل رسمي عن أن الاختبارات النهائية ستكون بشكل حضوري في جميع مراحل التعليم وبدون أي استثناءات ومع العلم أن هذه القرارات تشمل أيضًا الطلاب الذين يدرسون عن بُعد أيضًا.

وزارة التعليم السعودية اختبارات نهاية الفصل الثاني حضورياً لجميع المراحل

وجاء ذلك القرار بشكل حاسم في المملكة حيث أعلنت الوزارة بشكل رسمي أن الاختبارات ستكون حضورية لجميع المراحل التعليمية ولجميع الطلاب، وفي حال غياب الطلاب عن الامتحانات الحضورية بسبب خارج عن إرادتهم أو بسبب ظروف صحية فيتم إعادة الامتحان لهم في موعد بالتزامن مع بداية الدراسة مرة أخرى في الفصل الدراسي الثالث والأخير، وقامت وزارة التربية والتعليم في المملكة أيضًا بالإعلان عن الموعد الرسمي لأداء الاختبارات النهائية حيث من المقرر أن تبدأ في يوم السادس والعشرين 26 من شهر رجب الجاري لعام 1443الموافق يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 2022 وحددت وزارة التعليم آلية الامتحانات الخاصة بجميع المراحل حيث المرحلة الابتدائية ستكون الاختبارات الخاصة بها 5 أيام أما المرحلتين المتوسطة فتكون 6 أيام والثانوية 7 أيام فأكثر.

موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني 1443

وبعد أن تعرفنا سويًا على قرار وزارة التعليم السعودية اختبارات نهاية الفصل الثاني حضورياً لجميع المراحل نتعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني فمن المقرر أن تكون إجازة الترم الثاني لجميع المراحل الدراسية المختلفة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وتكون هذه الإجازة لمدة 10 أيام لجميع المراحل التعليمية المختلفة ويتم مد الإجازة للطلاب الذين تنتهي الامتحانات الخاصة بهم قبل المدة المحددة للاختبارات بسبب أن عدد المواد عندهم قليل فستزيد الإجازة للطلاب.