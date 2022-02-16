التأمينات الاجتماعية السعودية وصلاحيات مشرفي المنشآت الجديدة

التأمينات الاجتماعية السعودية ممثلة في تأميناتي أعمال أصدرت قرارات جديدة بشأن صلاحيات مشرفي المنشآت وتجيب على السؤال الأكثر تداولًا عن طبيعة مدير حساب الفروع وعن الصلاحيات الموكلة إليه وقد خصصت تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر بهذا الشأن اليوم وإليكم هنا أبرز ما جاء فيها.

صلاحيات مدير حساب الفروع

استحدثت التأمينات الاجتماعية السعودية صلاحية جديدة تحت اسم مدير حساب الفروع داخل منصة تأميناتي أعمال.

وتتمثل صلاحيات مدير الفروع الجديدة في إمكانية إضافة مشرفين على فرع معين وكذلك إمكانية استبعاد المشرفين وحتى تغيير وتعديل صلاحياتهم.

من صلاحياته أيضًا أنه يستطيع عمل نقل للمشتركين إلى فروع أخرى.

تحويل أحد الفروع إلى المقر الرئيسي أو القيام بالعكس أي تحويل الرئيسي إلى فرع.

بإمكان مدير الحساب كذلك نقل صلاحياته إلى أي شخص آخر يختاره هو.

ماذا عن صلاحيات المشرفين؟

تحدثنا عن الصلاحيات الجديدة الخاصة بمدير حساب الفروع والمسئول عن إضافة وتغيير المشرفين، إذًا من هم المشرفين وما هي صلاحياتهم.

تختلف صلاحيات مشرف المنشأة عن صلاحيات مشرف التسجيل ومشرف الاشتراكات ومشرف الأخطار المهنية.

ولكن في نفس الوقت بإمكان مدير حساب الفروع عمل بعض التعديلات بحيث يقوم بإعطاء مشرف المنشأة صلاحيات مشرف التسجيل أو مشرف الاشتراكات أو مشرف الأخطار المهنية على سبيل التعديل والتغيير.

بإمكان مشرف المنشآة التصرف داخل نطاق منشأته فقط بحيث يعطي صلاحيات بسيطة لمشرف جديد خاص بالتسجيل أو مشرف الأخطار المهنية.

يجب أن يكون لدى المشرف حساب مفعل في أبشر.

ومع ذلك لا يشترط أن يكون المشرف سعودي الجنسية ويمكن أن يكون غير مسجل في المنشأة.

بعض المنشآت يوجد لديها رقم اشتراك رئيسي واحد فقط ويكون فيها صاحب العمل هو نفسه المشرف على المنشأة، لذلك يجب عليه اختيار مشرف جديد يقوم بأعمال مشرف التسجيل حتى يستطيع عمل إضافة أو استبعاد لمشترك سعودي.

التأمينات الاجتماعية السعودية وأنظمة التقاعد