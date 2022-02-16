التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وأهم شروط الحصول عليه وموعد الصرف

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، منذ انتشار جائحة كورونا وتضرر جميع دول العالم بهذه الأزمة التي أثرت على العمل واقتصاد جميع البلدان أخذت المملكة العربية السعودية على مسؤوليتها محاولة مساعدة جميع المواطنين نتيجة قلة مصدر الدخل وتوقف العمل وأغلبية الأنشطة بسبب تلك الأزمة حيث قدمت المملكة الكثير من برامج الدعم المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المنخفض وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف غلاء المعيشة وتوفير الاستقرار لهم من خلال مصدر دخل مناسب لهم واستكمالاً لبرامج الدعم المقدمة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي المطور الموجه لدعم الأسر الأشد احتياجاً من أجل محاولة الدولة لتوفير مستوي معيشي جيد.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

هناك شروط حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل استحقاق المعاش المقدم وقد جاءت كالتالي:

ان يكون المتقدم مواطن يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل البلاد. يجب أن لا يكون المتقدم موجود داخل دار الإيواء الحكومية. يجدب أن لا يقل دخل الأسرة أو أحد أفرادها عن قيمة الدخل الذي حددته الوزارة للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لرب الأسرة و 550 ريال سعودي للفرد الواحد في الأسرة. أن يلتزم المتقدم بما أعلنت عنه الوزارة من ضرورة توفير وتقديم الخدمات التعليمية والخدمات الصحية لأفراد الأسرة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

منذ إعلان الوزارة عن المعاش الجديد ويبحث الكثير من الناس عن خطوات التسجيل والتي سوف نطلعكم عليها في النقاط التالية:

الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وبريدك الإلكتروني وكل المعلومات المطلوبة من أجل إنشاء حساب جديد بالمنصة.

تسجيل كلمة المرور المرسلة عبر جوالك.

ملئ نموذج طلب الحصول على معاش الضمان المطور.

وبعد مرور مدة لا تقل عن عشرون يوم يمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بطلبك المقدم ومعرفة ما إذا كنت مؤهل للحصول على الدعم أو غير مؤهل وكانت الوزارة قد أعلنت أنه في تاريخ الثالث وعشرون من مايو المقبل سوف يتم إطلاق منصة شاملة وخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وستكون هي المنصة الموحدة للإعلان عن كل ما هو جديد ومقدم بخصوص الدعم ولم يتم حتي الآن تحديد تاريخ معين لموعد الصرف وتم صرف الدعم الشهر الماضي بتاريخ 20 يناير.