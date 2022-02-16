نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف للمطلقات وطريقة الاستعلام عن قرض من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف للمطلقات بعد بنك التنمية الاجتماعية أو كما كان اسمه في السابق بنك التسليف والادخار السعودي هو احد اهم البنوك في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الأهمية لكثرة الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، حيث تحاول أدارة البنك بتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلي دعم مادي لتلبيه احتياجاهم الأساسية، ومن هذا المنطلق خصص البنك أشكال عديدة للقروض التي يتم صرفها لعملاء البنك القدمى والجدد، ومن هذا المنطلق أيضا يتيح بنك التنمية الاجتماعية أمكانية حصول المطلقات على قرض اجتماعي لمساعدتها في مستواها المعيشي بحيث عمل على توفير إمكانية التسليف للمطلقات ولكن حدد عدة شروط يُمكنها من خلالها الحصول على مثل هذا القرض بالإضافة لشروط وزارة المالية في حصول المطلقات على قرض من بنك التسليف، كما حدد البنك شروط الكفيل والأرامل من بنك التسليف والتي لابد أن تتوافر قبل صرف القرض المقدم عليه، ويرغب الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج في الحصول على قرض من بنك التسليف للأسرة من أجل تأمين بعض الاحتياجات الخاصة بهم من أجل الزواج وتجهيز البيت الذي ينوون العيش فيه بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ وشروط بنك التسليف للكفيل، وهناك العديد من الإجراءات وكذلك شروط بنك التسليف الجديدة وقرض الأسرة للمتقاعدين، يتم تقديم قرض بنك التسليف بدون كفيل إذا كان المتقدم للقرض موظف حكومي حيث يكون الكفيل في هذه الحالة الجهة الحكومية التي يعمل بها فهو جائز في قانون بنك التسليف، ويقوم البنك بمراجعة سجل الكفيل للتأكد من قدرته على سداد مبلغ القرض أو أي قروض. الكفيل عليه التوقيع على المستندات الخاصة بالقرض مع المتقدم، يمكنك الدخول والتسجيل في بوابة النفاذ الوطني بنك التنمية الاجتماعية بغرض تقديم طلب قرض كنف للمطلقات بدون كفيل يصل إلي 60 ريال سعودي وتقديم المستندات المطلوبة من صورة طبق الأصل للهوية الوطنية مع كل من رقم الجوال ورقم الأبيان والاستفادة في هذا الإطار من مختلف التسهيلات التي يقدمها البنك للعملاء من الإعفاء من الرسوم الإدارية وعدم وجود فوائد.

شروط بنك التسليف للمطلقات

وفي ظل زيادة الأعباء الاقتصادية يلجأ العديد من الأشخاص إلى البنوك من أجل الاقتراض، وعلى الجانب الآخر فإن البنوك تحث الناس وتساعدهم على الادخار، ويُعد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد هذه البنوك، والذي يوفر إمكانية التسليف في صورة قروض للمواطنين السعوديين وبالأخص الشريحة المهمشة أصحاب الدخل المنخفض وغيرهم من الحالات الاجتماعية الصعبة، ومن ضمن القروض التي يوفرها قرض بنك التسليف للمطلقات من المواطنات المملكة.

عند تقديم المُطلقات في المملكة العربية السعودية على قرض في بنك التسليف لابد من توافر الشروط التالية:

سعودية الجنسية. لا يزيد الفرد في الأسرة عن 2000 ريال. لا تمتلك سجل تجاري قائم. لا تكون مدينة للبنك بقروض أخرى، وإن كانت مقترضة لابد من أن تكون منتظمة في السداد في الوقت المحدد والانتظار سنة بعد سداد آخر قسط لتتمكن من الاقتراض مرة أخرى. لابد من اعتبار الأولاد المعاقين من أفراد الأسرة دون اعتبار العمر ما لم يكونوا متزوجين. اعتبار الابن من الأسرة ما لم يتجاوز 24 عاماً ولا يكون موظفاً ولا متزوج. اعتبار ابن اليتيم المكفول من رب الأسرة شرط أن يكون بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

حيث يقوم البنك بالنظر في مسألة طلب الحصول على تمويل في غضون 10 أيام من الدوام، وبعد الموافقة ينزل القرض في فترى تتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام، ويقوم البنك بإعلامك بوصول أول دفعة من القرض الذي قدمت عليه من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي سجلت به بياناتك، ومن ثم فإن عميل بنك التسليف لا يضطر للانتظار لفترة طويلة حتى يحصل على القرض الذي قدم عليه.

الاستعلام عن قرض من بنك التسليف برقم السجل المدني

والجدير بالذكر أن بنك التسليف اعلن عن شروط جديدة للقروض المقبولة منها قرض الزواج والترميم وتمويل الأسرة وغيرها من القروض يستفيد منها المواطنين للحصول على دعم مادي ثابت ويوجد بعض القروض بدون فوائد وعلى مدد طويلة.

ويكون الاستعلام عن طريقة سداد القرض باستخدام رقم السجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية للتسليف ثم الدخول إلى صفحة رقم حسابك الخاص بدفع الأقساط.

يطلب كتابة رقم الهوية ثم الضغط على موافق.

تظهر كافة التفاصيل مثل رقم الطلب واسم صاحب القرض ونوع القرض.

بجانب الصفحة اضغط على أيقونة الأقساط المستحقة والتسديدات.

يظهر جدول فيه رقم القسط وتاريخ استحقاقه وقيمته وما المتبقي من الأقساط وحالة القسط.

والجدير بالذكر أن بنك التسليف اهتم بكل مواطنين المملكة وقد خصص البنك للمطلقات والأرامل قرض مخصص قرض كنف، حيث يوجد قرض كنف شروط يجب اتباعها كما قدم للمطلقة بدون أولاد القرض نفسة، كما يمكن للمطلقة أن تحصل على قرض أهل الذي توصل قيمة تمويل القرض إلي ألف ريال سعودي لمدة سنوات بدون فوائد مما سهل الكثير على المطلة مباشرة حياتها ومواجهة أعباء المعيشة، وقد وفر البنك رمز السداد 058 وهو رمز يمكن من خلاله سداد الفواتير بواحدة من الطرق التي يوفرها للعملاء منها الصراف الآلي لبنك الراجحي ويوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء ومزودي الخدمات من الدعم الفني بالبنك ومن أسهل الطرق التي أتاحها البنك للتواصل هي الاتصال على الرقم الموحد التابع للبنك والمخصص لاستقبال الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة بالاتصال على الرقم: 920008002 وأيضا الاتصال على الرقم 199099