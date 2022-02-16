نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توضيح” الموارد البشرية تدعو مستفيديي الضمان الحاليين للتسجيل عبر رابط منصة الحماية والدعم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مستفيدي الضمان الحاليين للدخول على رابط منصة الحماية والدعم، وتسجيل بياناتهم قبل مايو القادم موعد غلق المنصة، وقالت الوزارة أن المستفيدين الحاليين لا ينتقلون إلي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد تلقائياً، بل يجب الدخول على المنصة وتسجيل بياناتهم عليها، وأشارت الوزارة أن الباحثين التابعين لها سوف يتواصلوا مع المستفيدين الحاليين، الذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم لمعرفة سبب عدم التسجيل.

أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الحماية والدعم، من أجل أن تكون الموقع الذي سيتم التسجيل عليه للراغبين في التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي سيتم العمل بها مع المنصة القديمة حتى موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني للنظام المطور الجديد، وذالك يوم 2022/05/22 القادم، توفر المنصة كافة الخدمات للمستفيدين بشكل ميسر دون الحاجة للذهاب إلي مقر الوزارة.

رابط منصة الحماية والدعم

الدخول على رابط sbis.hrsd.gov.sa .

. إنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال بياناتك الشخصية.

سوف يصلك رسالة نصية برمز التحقق وكلمة السر عبر رقم الجوال.

قم بتسجيل الرقم السري ورمز التحقق الجدد وقم بتسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة.

راجع البيانات التي سجلتها وبعد التأكد من صحتها أضغط إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

استحدثت الحكومة السعودية نظام الضمان من أجل إدخال شرائح أكبر لمنظومة الضمان، من الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية، للحصول على راتب الضمان، وتهدف من النظام الجديد توفير فرص عمل للقادرين على العمل، من خلال إخضاعهم لفترة تأهيل وتدريب معينة يجب أن يلتزم بها المستفيد من الضمان، وبذالك تكون غيرت مفهوم تقديم الدعم من تقديم دعم نقدي مباشر من الدولة، إلي تأهيل وتدريب القادرين للحصول على فرص يتكسبون من دخلها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حددت الوزارة بعض الشروط للحصول على الضمان والتسجيل، على رابط منصة الحماية الاجتماعية وهي كما يلي.