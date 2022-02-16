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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود وخطوات إضافة تابع؛ يُعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات في المملكة السعودية حيث تم إطلاقه بعد انتشار فيروس كورونا لتسهيل الخدمات على المواطنين عن طريق الإنترنت منعاً لحدوث تزاحم وذلك لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، لذلك ازداد البحث من قبل الوافدين عن خطوات التسجيل في أبشر برقم الحدود وذلك بعد أن تم تفعيل التسجيل برقم الحدود.

طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود

يمكن للوافدين التسجيل في تطبيق توكلنا حيث أنه لا يقتصر على المواطنين السعوديين فقط، حيث يتم التسجيل من قبل الوافدين برقم الحدود ورقم خاص بكل شخص وافد إلى المملكة يتم الحصول عليه عند الذهاب إلى المملكة منذ اللحظة الأولى ولكن لابد أيضاً من وجود حساب بأبشر حتى يتم التسجيل في توكلنا ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى تطبيق توكلنا. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الحدود وغيرها. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تحتوي على رمز التحقق. قم بتدوين رمز التحقق في موضعه. اختيار المنطقة على الخريطة ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة. النقر على تسجيل.

خطوات التسجيل في أبشر

يتم التسجيل في أبشر عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة أبشر. النقر على تسجيل ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية والبريد الإلكتروني. كتابة رقم المرور ثم تأكيده مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. التأكد من البيانات ثم النقر على تأكيد. سيتم إرسال رسالة عبر الهاتف تحتوي على كود التفعيل قم بتدوينه في موضعه. هكذا يتم التسجيل في أبشر.

خطوات إضافة تابع في توكلنا

يمكن إضافة تابع في توكلنا برقم الحدود عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى توكلنا. تدوين رقم الحدود في موضعه ثم رقم المرور. النقر على تسجيل دخول. تدوين رمز التحقق المرئي المرسل عبر رسالة نصية. النقر على حسابي ثم اختيار أفراد الأسرة والمكفولين. تدوين بيانات التابع والتأكد من صحتها. النقر على حفظ.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود وخطوات إضافة تابع كما وضحنا لكم خطوات التسجيل في أبشر وكيفية إضافة تابع.