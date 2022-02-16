موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 لهذا الشهر مارس sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 لهذا الشهر مارس 2022، من أكثر المواعيد بحثاً عبر محرك البحث جوجل، حيث يبحث المستفيدين الجدد من دعم الضمان بنظامه الجديد عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 راتب شهر مارس، وجدير بالذكر أن نظام الضمان الجديد يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الضمان، والعمل على إضافة فئات لم تكن مشمولة في الضمان بنظامه القديم، دون المساس بالمستحقين القدامى لمعاش الضمان، ولكن يجب أن تتوفر بعض الشروط والضوابط التي سوف نذكرها لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في مستحقي الضمان بنظامه الجديد، حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توجيه الدعم بالشكل الذي يضمن للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل حياة كريمة، كما أنه يعتمد استراتيجية التأهيل والتدريب للقادرين على العمل، ويلزمهم بالتسجيل في منصات العمل التابعة للوزارة وغيرها من المنصات المعتمدة، وبذلك يتم تحويل المستفيد القادر على العمل من مجرد متلقي للدعم لا يستطيع العمل، إلى شخص يملك المهارات اللازمة التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل والحصول على فرصة عمل مناسبة.

ومن المقرر أن يتم صرف الضمان المطور الجديد يوم الثلاثاء بتاريخ 28\07\1443 الموافق 01\03\2022، وتعمل وزارة الموارد البشرية على توحيد موعد الصرف بين النظامين القديم والجديد.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي المطور

إذا كانت الأسرة مكونة من ثلاث أفراد يتم صرف مبلغ 1,570 ريال سعودي شهرياً، ويصل إجمالي الدعم السنوي 18,840. بينما لو كانت الأسرة أربع أفراد فسوف يستحقون راتب شهري يقدر 1,850 ريال وراتب سنوي يصل إلى 22,260. أما لو كان عدد الأسرة خمس أفراد فيتم صرف مبلغ شهري 2,140 وراتب سنوي يصل إلى 25,680.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون المستفيد من راتب الضمان سعودي الجنسية. أن يقل دخل الأسرة عن الحد الأدنى للدخل المحتسب في الضمان. يشترط إقامة المستفيد إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. ألا يكون مقيم في أحد دور أو مراكز الإيواء التابعة للدولة. على المتقدم إرفاق كافة المستندات المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية. الالتزام التام بما يخص شروط التعليم والصحة. التزام القادرين على العمل بالتسجيل في المنصات المعتمدة من قبل الوزارة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

عداد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية تم تفعيلها لتلقي طلبات التسجيل للمستفيدين الجدد من نظام الضمان الجديد.