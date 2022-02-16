شروط تجديد رخصة القيادة الجديدة و طريقة التسجيل على رخصة القيادة للنساء

شروط تجديد رخصة القيادة الجديدة،يوجد مجموعة من الشروط الهامة الواجب توفرها في كل من يرغب بتجديد رخصة القيادة الخاصة به، وفي حال عدم توفر أحد الشروط المعلنة فلن يتمكن المواطن أو المقيم من الحصول على رخصة القيادة، ،فقد أتاحت الإدارة العامة للمرور إمكانية تجديد الرخصة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، ويكون ذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تحرص الدولة علي حماية مواطنيها والمقيمين من التجمع أو الخروج من المنازل في ظل هذه الظروف التي تمر بيها البلاد بسبب جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية،كما يمكن التعرف علي طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية 2022 و شروط استخراجها.

شروط تجديد رخصة القيادة الجديدة

وجاءت شروط تجديد رخصة القيادة كما يلي:

تسديد رسوم التجديد المحددة من قبل الإدارة المرورية. ثم يجب على المواطن أو المقيم تسديد جميع المخالفات المرورية. أن تكون بطاقة الهوية أو رخصة القيادة سارية المفعول أو تجديدها في حال كانت انتهت. ثم يجب القيام بإجراء الفحص الطبي للمتقدم بطلب تجديد الرخصة ف المملكة.

طريقة سداد رسوم تجديد رخصة القيادة

يتساءل الكثير من قائدي المركبات عن خطوات سداد رسوم تجديد الرخصة وهو ما سنوضحه لكم عبر هذه الفقرة فتجديد الرخصة لا يتم إلا من بعد سداد الرسوم المستحقة، ويمكنكم التعرف على خطوات سداد القيمة المستحقة بمتابعة سطورنا التالية:

إذا كنتم من عملاء مصرف الراجحي ففي البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك. ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في البنك. ومن بعد الانتقال إلى الحساب يتم الضغط على خيار المدفوعات الحكومية. ثم بعدها يتم الضغط على أيقونة رخص القيادة. قم بتحديد نوع العملية المراد إجرائها بالضغط على أيقونة دفع. ثم تحديد نوع الطلب بالضغط على تجديد رخصة القيادة. إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم تحديد نوع الرخصة بين خصوصي أو أجرة أو نقل. تحديد فترة تجديد الرخصة، ثم إدخال رقم الحساب المراد السداد من خلاله ثم يتم الضغط على أيقونة اسمرار. بعدها سيتم الانتقال إلى صفحة تشمل تفاصيل عملية السداد. ومن ثم بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة تأكيد. ومن بعدها ستظهر رسالة تفيد بنجاح علمية السداد وبذلك يكون قد تم تسديد القيمة المستحقة للتجديد.

طريقة التسجيل على رخصة القيادة للنساء

تتطلب عملية طريقة التسجيل في مدرسة القيادة في المملكة العربية السعودية إتباع مجموعة خطوات هامة، وهي على النحو التالي:

الدخول إلى موقع ابشر الرسمي لوزارة الداخلية. ثم النقر على خيار أبشر أفراد. إضافة البيانات التالية: اسم المستخدم -كلمة المرور لحساب أبشر ـ رمز التحقق المرئي. ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول. تحديد أيقونة خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية. ثم تحديد خيار خدمة حجز موعد. اضغط على خيار الانتقال إلى خدمة المواعيد. تحديد الموعد المناسب من المواعيد المتاحة. ثم الضغط على أيقونة الخدمة المراد إنجازها. تحديد أقرب فرع للمرور. العمل تأكيد الموعد والحصول على تذكرة بالموعد. زيارة فرع المرور والاجتياز لاختبار القيادة.

ومن الجدير بالذكر بأنه في حال النجاح سوف يتم إصدار رخصة القيادة للسيدة، ولكن في حال الرسوب فسيتم إضافة الساعات إلى الفترة التدريبية الخاصة بالمتقدمة للرخصة.