شروط ورسوم تجديد استمارة السيارة 1443 وتجديد استمارة السيارة عبر بوابة أبشر

شروط ورسوم تجديد استمارة السيارة 1443 التي يهتم بها أصحاب المركبات في المملكة لمعرفة شروط تجديد السيارة من خلال أدارة المرور لعدم التعرض للغرامة المرورية على الطريق، كما أن بوابة ابشر إلكترونيا تقدم خطوات تجديد استمارة السيارة وهو ما تسعى إليه المملكة بتحويل كافة الخدمات وإنهاءها إلكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب توفيرا للوقت والجهد المبذول وتخفيف العبء على المكاتب في ظل الظروف الحالية، كمان أن منصة ابشر تعد من المنصات الهامة التي تقدم العديد من الخدمات للسعوديين والوافدين في المملكة التي تساعد في التجديد والاستعلام عن كافة الخدمات المتاحة، ويمكن التعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرور السعودية برقم اللوحة 2021 وغيرها الكثير.

شروط ورسوم تجديد استمارة السيارة 1443

يوجد رسوم وشروط هناك لابد من أن يستوفيها صاحب المركبة قبل إنهائها للحصول على الاستمارة من أدارة المرور

شروط تجديد استمارة السيارة 1443

يجب وجود وثيقة تأمين سارية على السيارة. ثم توفير شهادة الفحص الفني سارية المفعول. سداد رسوم التجديد كاملة. ثم سداد مخالفة التأخير إن وجدت. سداد المخالفات المرورية المسجلة. ثم أن لا تقل صلاحية رخصة السير عن 6 أشهر. سداد 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير بعد انتهاء صلاحية استمارة السيارة.

رسوم تجديد استمارة السيارة 1443

تجديد أستمارة سيارة صغيرة تقدر بنحو 73 ريال سعودي وإعادة الفحص للسيارة 24 ريال سعودي. ثم بالنسبة لسيارة كبيرة فأنها تقدر بنحو 205 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة 62 ريال سعودي. تجديد أستمارة سيارة متوسطة فأنها تقدر141 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة تقدر 42 ريال سعودي. ثم بالنسبة أستمارة سيارة نقل صغير 96 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة تقدر 29 ريال سعودي. تكاليف تجديد أستمارة سيارة نقل ثقيل تقدر 205 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة تقدر 62 ريال سعودي. ثم بالنسبة لسيارة نقل متوسط تقدر 141 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة تقدر 42 ريال سعودي. تجديد شبه مقطورة تقدر 184 ريال سعودي وإعادة فحص السيارة تقدر 55 ريال سعودي.

تجديد استمارة السيارة عبر بوابة أبشر

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على أبشر أفراد. كتابة الاسم وإدخال كلمة المرور وإضافة الرمز المرئي المحقق. الضغط على تسجيل الدخول. ثم يتم إدخال الكود المرسل على الجوال. النقر على خدمات والضغط على تجديد رخصة السير. ظهور تفاصيل السيارة وتحديد السيارة. ثم الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على “تجديد الاستمارة”. تظهر رسالة تفيد بإتمام الخدمة بنجاح.

طريقة تجديد استمارة السيارة لعملاء بنك الراجحي

وأوضح حساب بنك الراجحي في خدمتك على توتير أنه يمكن تجديد استمارة في حال يوجد مخالفات مرورية بالقول إن “آلية تجديد الاستمارة كالتالي:

سداد رسوم التجديد برقم هوية المالك الرقم التسلسلي للمركبة. يجب أن يكون اسم العميل كمستخدم فعلي على هذه المركبة. عمل الفحص الدوري للمركبة. ومن ثم الإفادة برقم الهوية ورقم الجوال ورقم اللوحة (حروف وأرقام) لاستكمال عملية التجديد.

استعلام عن تاريخ انتهاء استمارة السيارة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني “أبشر أفراد. ثم ادخل البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية، كلمة السر والرمز المرئي. قم بكتابة رمز التحقق من على هاتفك المحمول، وبعدها اضغط “تسجيل الدخول”. ثم اختر من القائمة الرئيسية “خدمات المركبات” وبعدها اختر “خدمات”. سوف يظهر أمامك اختيارين بعد الضغط على “خدمات المركبات”، اختر منهم “تجديد رخصة سير”. ستجد أمامك السيارة المسجلة باسمك وبعض البيانات عنها والتي تشمل تاريخ انتهاء استمارتها.

شروط الفحص الدوري 2022

يمكن من خلال ما يلي التعرف على كافة شروط الفحص الدوري على السيارات في المملكة السعودية، والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث يتوجب على أصحب المركبات التوافق معها بشكل كامل للتمكن من إتمام عملية الفحص الدوري: